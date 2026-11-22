Cảnh sát biển Việt Nam xuất phát tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Sáng 22/11, Biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và 8002, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu rời bến xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2026.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện nghi thức chuẩn bị xuất phát.

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26/11, phạm vi tuần tra dài 14 điểm theo hướng Bắc - Nam với tổng quãng đường 261,5 hải lý, từ Đông Nam đảo Trần 10 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý.

Chuyến tuần tra chung nhằm bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong vùng biển Vịnh Bắc bộ; góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước ký ngày 25/12/2000; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định hằng năm.

Đồng thời, duy trì trật tự, an ninh trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc; tiếp tục giữ gìn và phát triển mối đoàn kết láng giềng hữu nghị truyền thống, môi trường hòa bình, ổn định, củng cố niềm tin cũng như tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng cảnh sát biển và nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Tàu 8004 rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc.

Đây là lần thứ 12 tổ chức tuần tra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc. Qua đó, góp phần duy trì trật tự, an ninh trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.