Trạm trưởng trẻ năng động, sáng tạo

Giữa nhịp sống tấp nập tại Cửa khẩu cảng Hòn Gai (thành phố Quảng Ninh), Thượng úy Đỗ Ngọc Minh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng đang âm thầm cùng đồng đội giữ bình yên tuyến biển và đẩy mạnh cải cách thủ tục tại cảng.

Chúng tôi gặp Thượng úy Đỗ Ngọc Minh vào một buổi sáng bận rộn tại cảng Hòn Gai, khi anh cùng đồng đội làm thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu khách quốc tế. Ấn tượng đầu tiên ở chàng sĩ quan sinh năm 1999 là sự điềm tĩnh, dễ gần. Thượng úy Minh kể trước khi tàu cập bến, bộ phận thủ tục đã tiếp nhận, rà soát hồ sơ từ đại lý. Khi khách lên bờ và trở lại tàu, tổ giám sát đóng dấu, đối chiếu từng người với danh sách. Phần việc của người trạm trưởng là giữ cho hai khâu phối hợp ăn ý, nhất là những ngày nhiều tàu cùng cập cảng.

Thượng úy Đỗ Ngọc Minh cùng đồng đội trao đổi nghiệp vụ chuyên môn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, tháng 10/2024, sau khi nhận bằng Thạc sĩ Luật, chàng thanh niên trẻ Đỗ Ngọc Minh được tuyển dụng vào lực lượng Bộ đội Biên phòng và sau đó được phân công về công tác tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai.

Với kiến thức pháp luật vững vàng, anh nhanh chóng nắm chắc căn cứ giải quyết thủ tục cho người, phương tiện xuất nhập cảnh; kinh nghiệm bố trí quân số, xử lý tình huống khi lượng tàu lớn. Sự tận tình của đồng đội cùng cách trao đổi mềm mỏng, gần gũi, giúp người chỉ huy trẻ nhanh chóng hòa nhập với đơn vị mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Thượng úy Minh đã chủ động nghiên cứu quy định, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xây dựng nghị quyết chi bộ và cùng đồng đội cụ thể hóa vào công việc hằng ngày. Trong các dịp lễ, Tết, anh còn tham mưu bố trí kíp trực hợp lý, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh; phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì an ninh trật tự ở khu vực cảng, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống bất ngờ xảy ra… Trong năm 2026, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 820 tàu hàng, hàng trăm chuyến tàu khách quốc tế với trên 30.000 lượt khách; bảo đảm hàng triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng an toàn, đúng quy định.

Thượng úy Đỗ Ngọc Minh (đứng giữa) tham gia tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Công việc của người trạm trưởng trẻ còn gắn với những chuyến tuần tra đêm trên biển. Với đặc thù vùng biển Trạm phụ trách rộng, trải dài tới vùng biển giáp ranh Hải Phòng, Cẩm Phả và lượng phương tiện tàu thuyền hoạt động tấp nập; riêng số lượng tàu cá có khoảng 1.300 phương tiện, hàng ngày từ 22 giờ đến 2 giờ sáng, Trạm đều tổ chức các tổ cơ động tuần tra, kiểm soát trên biển, sẵn sàng hỗ trợ các trạm Cái Lân, Tuần Châu, Hà An khi có sự việc xảy ra. Trong năm, anh cùng đồng đội tổ chức 610 lượt tổ với 2.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra; xử lý 6 vụ vi phạm thủy sản, phạt 78 triệu đồng, tịch thu 65 mét lưới rê, 2 kích điện. Đơn vị cũng làm thủ tục cho 874 lượt tàu cá với 2.618 thuyền viên. Nhờ bám sát địa bàn, khu vực trạm quản lý không xảy ra buôn lậu hay xuất nhập cảnh trái phép.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, nơi tập hợp gần 30% quân số trẻ của đơn vị, Thượng úy Minh gắn hoạt động phong trào với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng chi bộ. Anh thường xuyên đưa đoàn viên xuống tàu phổ biến pháp luật, hướng dẫn bà con quét mã QR gửi tin qua hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.

Nhận xét về người cán bộ trẻ, Thượng tá Tẩy Văn Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, cho biết Thượng úy Minh luôn cầu thị, chịu khó vươn lên, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển. Năm 2026, anh được Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và đồng thời được đề nghị tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn.