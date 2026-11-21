Nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã

Ngày 21/11, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm trưởng đoàn công tác của thành phố đi kiểm tra, làm việc với các phường: Quang Hanh, Cẩm Phả và Mông Dương về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền được địa phương đẩy mạnh nhằm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn quy trình giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trên đã tập trung trao đổi về những khó khăn liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng dữ liệu; công tác hướng dẫn chuyên môn của một số sở, ngành, cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới...

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện những nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, ủy quyền; đánh giá cụ thể kết quả thực hiện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Đồng thời, chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc, nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực, bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực chất. Qua đó, phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.