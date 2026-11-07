Chuyện kể từ Yên Tử

Yên Tử không chỉ lưu giữ những dấu tích của lịch sử, mà còn là nơi những giá trị văn hóa Việt được tiếp nối và hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trong tập podcast này, cùng MC Bảo Ngọc trò chuyện với anh Lê Trọng Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, lắng nghe những câu chuyện ít được biết đến về Yên Tử: từ kỷ niệm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm vùng đất Phật, câu chuyện về nhà văn Hoàng Quốc Hải, đến hành trình đưa tinh thần văn hóa Trúc Lâm vào không gian kiến trúc dưới chân núi.

Điều gì làm nên bản sắc riêng của Yên Tử? Làm thế nào để lịch sử, kiến trúc và tinh thần thiền phái Trúc Lâm kết nối với đời sống đương đại, để mỗi người khi đến đây có thể cảm nhận rõ hơn hồn cốt văn hóa Việt?