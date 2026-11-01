Bế mạc Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026

Ngày 1/11, tại sân đình Làng Nương, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” năm 2026 đã được bế mạc và trao giải sau 2 ngày tranh tài sôi nổi.

Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026 tổ chức tổng kết, trao giải và bế mạc sau 2 ngày tranh tài sôi nổi.

Ở nội dung “Kỳ Vương Yên Tử - Bát Kiệt”, kỳ thủ Đào Văn Trọng, đoàn Quảng Ninh giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về kỳ thủ Dương Đình Chung, đoàn Quảng Ninh. Kỳ thủ Phan Nguyễn Công Minh, đoàn TP Hồ Chí Minh giành giải Ba; giải Tư thuộc về Đào Cao Khoa, đoàn TP Hồ Chí Minh.

Tại nội dung “Kỳ Vương - Bát Thần Đồng”, giải Nhất thuộc về kỳ thủ Hoàng Mạnh Hùng, đoàn Bắc Ninh; giải Nhì thuộc về Chu Đức Huy, đoàn Quảng Ninh; giải Ba thuộc về Nguyễn Phước Thành, đoàn TP Hồ Chí Minh và giải Tư thuộc về Nguyễn Đăng Khoa, đoàn Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử trao giải Nhất ở 2 nội dung “Kỳ Vương Yên Tử - Bát Kiệt” và “Kỳ Vương - Bát Thần Đồng” cho 2 kỳ thủ.

Trong 2 ngày thi đấu, các kỳ thủ đã mang đến nhiều ván cờ hấp dẫn, thể hiện khả năng tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Bên cạnh các nội dung tranh tài, giải còn tổ chức giao lưu cờ tướng Việt Nam – Trung Quốc, trình diễn cờ người, cờ bỏi, góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật cờ tướng truyền thống.

Màn trình diễn cờ người tại ngày thi đấu cuối cùng của Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026, góp phần giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật cờ tướng truyền thống.

Là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào cờ tướng, tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. Thành công của giải là cơ sở để địa phương tiếp tục duy trì, phát triển “Kỳ Vương Yên Tử” thành sự kiện thường niên, thu hút các kỳ thủ và du khách.