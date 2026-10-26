Ngoại hạng Anh: Man United thảm bại trước Bournemouth, Liverpool đánh bại Brighton

Trong lượt đấu diễn ra vào tối 25/10 (giờ Việt Nam), Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford, nối dài chuỗi 8 trận không thắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick vỗ nhẹ vào ngực, giơ tay chào như lời xin lỗi tới những cổ động viên vẫn vỗ tay động viên ông, trước khi lầm lũi đi vào đường hầm, trong khi các cầu thủ phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài.

Huấn luyện viên trưởng Manchester United Michael Carrick giơ tay chào người hâm mộ sau khi đội nhà để thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Huấn luyện viên Carrick bày tỏ sự đau lòng trước tình cảnh hiện tại của đội bóng, đồng thời thừa nhận bản thân có những “cảm xúc lẫn lộn” sau trận đấu tiếp tục phơi bày những điểm yếu của Manchester United.

Giải thích về việc dẫn các cầu thủ đi một vòng quanh sân sau trận đấu, ông khẳng định: “Đó không phải là lời chia tay của tôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, tiếp theo là gì, tôi thực sự không biết. Nhưng tôi sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ bóng đá này”.

Chiếc ghế của Carrick đang bị đe dọa nghiêm trọng, chưa đầy 5 tháng sau khi ông ký hợp đồng chính thức dẫn dắt đội bóng. Trước đó, trong nửa sau mùa giải trước, ông đã giúp United giành vé trở lại Champions League khi đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên theo hợp đồng ngắn hạn.

Hiện Manchester United đứng thứ 16 trong tổng số 20 đội tại Premier League. Để tìm cách cải thiện tình hình, Carrick quyết định loại đội trưởng Bruno Fernandes khỏi đội hình thi đấu, sau khi cầu thủ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích chiến thuật của ông sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League, 4 ngày trước đó.

Huấn luyện viên Carrick mô tả việc không sử dụng Fernandes, cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh mùa trước, là quyết định thuần túy về chuyên môn. Fernandes có lúc ra sân khởi động nhưng cuối cùng không được vào thi đấu. Trong khi đó, Rayan, Marcus Tavernier và Evanilson lần lượt ghi bàn giúp Bournemouth giành chiến thắng 3-0.

Người hâm mộ United không chỉ bày tỏ sự giận dữ với các cầu thủ mà còn hô vang những lời phản đối Jason Wilcox, giám đốc bóng đá của câu lạc bộ, và gia đình Glazer, những chủ sở hữu chiếm đa số cổ phần tại đội bóng. Wilcox gần đây cũng bị hậu vệ Lisandro Martinez chỉ trích.

United mới chỉ giành được một chiến thắng trong 8 trận đấu tại giải quốc nội mùa này, trước Ipswich, đội bóng vừa thăng hạng, trên sân nhà hôm 30/8.

Về phía Bournemouth, đội bóng này đã thắng 3-0 ngay tại Old Trafford trong 3 trên 4 mùa giải gần nhất.

Liverpool chấm dứt chuỗi bất bại của Brighton

Trong khi đó, Liverpool đánh bại Brighton 2-0 tại Anfield, chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội khách kể từ tháng 8. Trước đó, Brighton gây ấn tượng với hai chiến thắng 5-0 và trận thắng 3-0 trước đương kim vô địch Arsenal.

Liverpool ghi hai bàn trong khoảng thời gian 4 phút ở giữa hiệp một. Pascal Gross đá phản lưới nhà sau cú sút của Florian Wirtz, trước khi Alexander Isak dứt điểm thành công từ đường tạt bóng của Bradley Barcola.

Chiến thắng giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Brighton một điểm và một bậc.

Dù kiểm soát bóng tới 64% và tung ra 17 cú sút, Brighton chỉ có một lần đưa bóng đi trúng đích. Huấn luyện viên Fabian Hurzeler cho rằng đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực đang lên.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người trên sân vận động đều thấy rằng có một đội bóng thực sự cố gắng tạo ra cơ hội và giành chiến thắng trong trận đấu này. Vì vậy, tôi phải dành lời khen cho các cầu thủ của mình”, ông Hurzeler nói.