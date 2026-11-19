Công tác thi đua phải thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương khi kết luận Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chiều 19/11 tại Trụ sở Chính phủ.

Tham dự phiên họp có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả hoạt động của Hội đồng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, năm 2026, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các cấp, các ngành đã tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình đề ra. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, đặc biệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia; phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030", trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt.

Công tác chỉ đạo tổ chức Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bài bản, khoa học, hiệu quả, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, lay động hàng triệu con tim, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc, là những hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, tạo điểm nhấn quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các bộ, ngành, địa phương. Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu khai mạc và kết luận phiên họp, thay mặt Chính phủ và Hội đồng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, doanh nghiệp đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng nêu rõ, phải quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Do đó, công tác thi đua-khen thưởng phải bám sát định hướng này, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; trên cơ sở hướng dẫn chung, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải chủ động xác định rất rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong từng ngành, lĩnh vực và thời điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phải xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế.

Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này; tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn và huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển. Trong đó, phải chuẩn bị rất kỹ để triển khai hiệu quả rất nhiều luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Cùng đó là việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để xác định những vấn đề cần tăng cường, xử lý cho địa phương, cơ sở về nhân lực, cán bộ, nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất…; xây dựng vị trí việc làm; giải quyết thủ tục hành chính một cửa, trực tuyến, liên thông, cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. "Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu; trong thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu, triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm có những sản phẩm thương mại hóa. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý các phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026); tiếp tục triển khai thiết thực Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và phong trào thi đua "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhất là về nhà ở cho người có công, gia đình chính sách trên cơ sở bố trí ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2027.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, các nhiệm vụ, phong trào thi đua không chỉ trong tháng 11/2027 (thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) và không chỉ tại Phú Quốc để góp phần triển khai thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bạn bè quốc tế, đóng góp trách nhiệm, chủ động cho những vấn đề của khu vực và quốc tế. Thủ tướng khẳng định, tất cả những nội dung này đều có thể xem xét tổ chức cụ thể thành các chương trình, phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.

Thủ tướng nhất trí cao với các nhiệm vụ cụ thể liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, cơ quan thường trực và các cụm, khối thi đua; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận để trình ban hành theo quy định; cụ thể hóa các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2027, xác định đầu mối, sản phẩm và thời hạn. Các thành viên Hội đồng, các bộ, ngành, cơ quan triển khai ngay những nhiệm vụ đã thống nhất, tạo chuyển biến thực chất trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2027.