Dấu ấn cán bộ nữ trong bộ máy chính quyền mới

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ nữ Quảng Ninh tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở. Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò qua việc đảm đương những nhiệm vụ khó, lĩnh vực mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Khẳng định vai trò qua thực tiễn điều hành

Tháng 7/2025, đồng chí Phan Thị Hải Hường đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu - địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai phường Hà Tu và Hà Phong. Địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn, yêu cầu quản lý và điều hành cũng đặt ra nhiều vấn đề mới. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Thị Hải Hường cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung rà soát tình hình, đánh giá những thuận lợi, khó khăn sau sáp nhập để xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tu cùng các đại biểu tham dự lễ gắn biển công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

Xác định hiệu quả lãnh đạo, điều hành phải được thể hiện trước hết qua việc giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân, đồng chí Phan Thị Hải Hường đặc biệt quan tâm rà soát các kiến nghị, phản ánh tồn đọng. Trong đó, đất đai là lĩnh vực được ưu tiên bởi có nhiều vụ việc kéo dài 5-7 năm, liên quan đến nhiều khâu, nhiều thời điểm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Với những trường hợp này, đồng chí trực tiếp tìm hiểu, gặp gỡ, lắng nghe người dân, cùng cán bộ chuyên môn rà soát từng hồ sơ, làm rõ nguyên nhân và xác định hướng tháo gỡ.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu, cho biết: “Những việc gì thuộc thẩm quyền thì tôi sẽ cố gắng giải quyết, không để người dân phải đi lại, chờ đợi nhiều lần. Với những vấn đề còn vướng mắc, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì phải giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thời chủ động phối hợp tìm hướng tháo gỡ. Quá trình giải quyết phải vừa có lý, vừa có tình, bảo đảm đúng quy định pháp luật nhưng cũng phải xem xét thấu đáo hoàn cảnh và quyền lợi chính đáng của người dân”.

Theo chia sẻ của các cán bộ phường, trong quá trình điều hành công việc, đồng chí Bí thư thường nhắc đội ngũ cán bộ phải biết đặt mình vào vị trí của người dân để xem xét, giải quyết từng vấn đề. Đồng chí cũng luôn yêu cầu mỗi cán bộ khi tiếp xúc với nhân dân phải ý thức mình đang đại diện cho hình ảnh của chính quyền. Những điều đó giúp đội ngũ cán bộ phường nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ giải quyết công việc theo quy trình mà còn phải lắng nghe, chia sẻ, hướng dẫn tận tình và theo sát đến khi vấn đề được giải quyết. Đây cũng là điều mà đội ngũ cán bộ phường luôn cố gắng thực hiện trong công việc hằng ngày.

﻿ Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tu tham gia Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ. Ảnh: Phạm Học

Chính cách điều hành sâu sát của người đứng đầu phường đã giúp các công việc trên địa bàn phường được triển khai rõ người, rõ trách nhiệm, đồng thời tạo sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Năm 2026, nhiều nhiệm vụ của phường được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến ở cơ sở. Nổi bật là hoàn thành xây dựng dữ liệu đối với 13.953 thửa đất, đạt 100%; rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 3 dự án tồn đọng kéo dài; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 43 ô đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, tái định cư tại phường Hà Tu; hoàn thành 16 dự án, đang triển khai 11 dự án theo tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn. Thu ngân sách nội địa đạt 133,69 tỷ đồng, bằng 129%, vượt chỉ tiêu dự toán thành phố giao. Cùng với đó, phường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Những kết quả này có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, đồng thời cho thấy vai trò của người đứng đầu trong việc xác định đúng trọng tâm, sâu sát cơ sở, phân công rõ trách nhiệm và kiên trì đôn đốc thực hiện.

Đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách các lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý công chức, viên chức và chính sách đối với người có công, đồng chí Phạm Thị Thùy Hương cùng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Sở Nội vụ trực tiếp tham mưu, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm chính sách an sinh xã hội của thành phố. Đây đều là những lĩnh vực rộng, nhiều đầu việc phức tạp, đòi hỏi sự thận trọng trong tham mưu, tính chặt chẽ trong tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm cao.

Năm 2025 và 2026, trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu cấp thiết. Trên lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng chí Phạm Thị Thùy Hương cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ rà soát, tham mưu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn kiện toàn tổ chức, biên chế và nhân sự tại các địa phương. Riêng năm 2026, Sở Nội vụ đã tham mưu ban hành quy định về khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; hướng dẫn 21 xã, phường được tăng phòng chuyên môn kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, bảo đảm hoạt động từ ngày 1/6/2026; thực hiện thẩm định 45 hồ sơ liên quan đến thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, công tác đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm, với 24 báo cáo thẩm định đề án tự chủ giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, việc sắp xếp 1.452 thôn, bản, khu phố thành 624 đơn vị, giảm 828 đơn vị; giảm 6 đơn vị sự nghiệp công lập là những kết quả quan trọng trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Phạm Thị Thùy Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì một cuộc họp tại Sở Nội vụ.

Cùng với sắp xếp tổ chức, công tác quản lý biên chế được thực hiện theo hướng gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn. Thành phố đã điều chỉnh giảm 584 biên chế công chức, tương ứng 12,5%; giảm 1.050 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tương ứng 4,4%. Sở Nội vụ cũng tham mưu thẩm định, phê duyệt 15 đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Ở lĩnh vực quản lý công chức, viên chức, công tác tuyển dụng, điều động, biệt phái và đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm. Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kế hoạch tuyển dụng 228 chỉ tiêu công chức năm 2026; đồng thời triển khai điều động, biệt phái 19 công chức, 14 viên chức và 9 lao động hợp đồng đến tăng cường nhân lực cho các địa phương có dự án trọng điểm; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026 với 124 lớp và 10.290 lượt học viên.

Để đáp ứng yêu cầu nhân lực sau sắp xếp, Sở còn tham mưu xem xét tiếp nhận 97 trường hợp viên chức vào làm công chức, thống nhất tiếp nhận 40 trường hợp công chức; hướng dẫn tuyển dụng viên chức, thống nhất phương án xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 586 viên chức trúng tuyển. Đồng thời, tham mưu triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực người có công, đồng chí Hương cùng các đơn vị liên quan tham mưu triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách, tổ chức các hoạt động tri ân gia đình, người có công với cách mạng. Công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố đã hoàn thành khai quật 803/803 phần mộ tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập và bàn giao 713 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Công tác lấy mẫu hoàn thành sớm hơn 130 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và 330 ngày so với kế hoạch Trung ương.

Đồng chí Phạm Thị Thùy Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ họp, giao nhiệm vụ cho một số phòng chuyên môn.

Chia sẻ về công việc được giao, đồng chí Phạm Thị Thùy Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, bám sát cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết công việc kịp thời, đúng quy định. Dù ở lĩnh vực tổ chức bộ máy, công tác cán bộ hay chính sách người có công, tôi đều cố gắng làm việc tận tâm, sâu sát, theo đuổi công việc đến cùng, nhất là những vấn đề khó, phát sinh từ thực tiễn. Với tôi, hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là bảo đảm tiến độ, mà còn phải tạo được chuyển biến thực chất”.

Phát huy trí tuệ, bản lĩnh và vị thế của đội ngũ cán bộ nữ

Cùng với các đồng chí: Phan Thị Hải Hường, Phạm Thị Thùy Hương, qua thực tiễn công tác của nhiều nữ cán bộ trên các lĩnh vực có thể thấy rõ sự trưởng thành và những đóng góp ngày càng thực chất của đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị thành phố. Phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, chính quyền; trực tiếp đảm nhiệm và giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mạo Khê (bên phải) chỉ đạo công tác số hóa hồ sơ đảng viên trên địa bàn phường. Ảnh: Thu Chung

Hiện nay, toàn thành phố có 86 nữ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu HĐND đều tăng so với các nhiệm kỳ trước. Cán bộ nữ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy có 3/15 đồng chí, chiếm 20%; nữ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 12/51 đồng chí, chiếm 23,53%. Ở cấp cơ sở, có 439/1.450 nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, đạt 30,2%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố đạt 46,15%; ở cấp cơ sở đạt 34,62%. Nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố có 47/150 đồng chí, chiếm 31,3%; ở cấp xã có 71/452 đồng chí, chiếm 15,7%. Đặc biệt, đảng viên nữ chiếm khoảng 41% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, tương đương khoảng 50.000 trong tổng số 121.602 đảng viên.

Những con số này phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định tiềm năng, trí tuệ và nguồn lực quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát với các sở trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Ảnh: Cao Quỳnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt thành phố nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khẳng định: Đằng sau mỗi vị trí công tác là quá trình phấn đấu, rèn luyện, là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực bền bỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã thể hiện bản lĩnh trong xử lý công việc, khả năng quy tụ tập thể, sự sâu sát với cơ sở và tinh thần chủ động trước những yêu cầu mới. Dù ở cương vị nào, khi được giao nhiệm vụ và có điều kiện phát huy, cán bộ nữ đều có thể đảm nhận tốt vai trò của mình, đóng góp thiết thực vào hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của địa phương.

Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng càng có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nữ; chú trọng phát hiện những nhân tố có triển vọng, tạo môi trường để cán bộ nữ được thử thách, trưởng thành qua thực tiễn. Cùng với đó là đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm làm thước đo, không để những định kiến về giới trở thành rào cản trong quá trình phát triển.

Mỗi nữ cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, mỗi nhiệm vụ được hoàn thành bằng tinh thần trách nhiệm và năng lực thực chất đều góp phần củng cố niềm tin vào vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị - xã hội. Khi được trao cơ hội và được đánh giá đúng, đội ngũ cán bộ nữ sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tâm, đóng góp ngày càng rõ nét vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.