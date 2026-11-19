Chính phủ tham vấn hoàn thiện Báo cáo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 19/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì hội nghị tham vấn Dự thảo Báo cáo về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu thành phố Quảng Ninh nghe Dự thảo Báo cáo về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu địa phương. Tại điểm cầu thành phố Quảng Ninh, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan dự hội nghị.

Theo Dự thảo Báo cáo, quy mô đợt tổng rà soát lần này lên tới 43.702 văn bản, trong đó hơn 6.200 văn bản đã được xử lý. Tính đến hết ngày 15/11/2026, 23/23 cơ quan Trung ương, 34/34 địa phương và 13/13 báo cáo chuyên đề của các bộ đã hoàn thành việc gửi báo cáo chính thức. Trên cơ sở đó, các cơ quan Trung ương đã đề xuất lộ trình xử lý cụ thể theo các giai đoạn năm 2026, năm 2027 và giai đoạn 2028-2030 đối với các luật, nghị quyết của Quốc hội cũng như văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nhận diện những điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành và đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế. Trong đó, trọng tâm hàng đầu là ưu tiên xử lý dứt điể m các quy định mâu thuẫn, chồng chéo đang gây cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị tập trung giải quyết những vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về cơ chế, chính sách, mức chi, phí, lệ phí và hỗ trợ giữa các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong giai đoạn 2026-2027, công tác hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan cần được đẩy mạnh, gắn liền với chuẩn hóa dữ liệu và làm rõ trách nhiệm, nguồn lực thực hiện.

Hội nghị là bước quan trọng nhằm hoàn thiện Báo cáo về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Ban Chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện giải pháp xử lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới.