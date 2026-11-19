Cô Tô lan tỏa học và thực hành theo Bác

Nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, việc học và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặc khu Cô Tô lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi người dân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến được chuyển thành hành động, góp phần xây dựng Cô Tô xanh, giàu đẹp, bền vững.

Chị Bùi Thị Tươi, Trường TH và THCS Đồng Tiến (đặc khu Cô Tô) hướng dẫn học sinh tra cứu sách trong thư viện.

Cách đây 65 năm, ngày 9/5/1961, Bác Hồ ra thăm quân và dân đảo Cô Tô. Những lời căn dặn của Người trở thành động lực để các thế hệ xây dựng, bảo vệ quê hương. Từ một đảo cách xa đất liền, bộn bề khó khăn, Cô Tô hôm nay đã đổi thay với hạ tầng ngày càng đồng bộ, kinh tế biển, dịch vụ, du lịch phát triển, đời sống nhân dân nâng cao, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo được giữ vững.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cô Tô trở thành một trong 13 đặc khu của cả nước, mở ra vận hội phát triển mới. Trên nền tảng đó, địa phương hướng tới mục tiêu phát triển xanh, thông minh, bền vững; gắn việc học tập, thực hành theo Bác với trách nhiệm công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại Trường TH&THCS Đồng Tiến, chị Bùi Thị Tươi, nhân viên thư viện, Bí thư Chi đoàn đã gắn việc học và thực hành theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn thông qua mô hình “Thư viện Xanh liên cấp - Nơi ươm mầm tri thức và Tuổi trẻ Đồng Tiến xung kích, sáng tạo”. Kết hợp phát triển văn hóa đọc với ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo trong học sinh. Các hoạt động tra cứu sách bằng mã QR, xây dựng thư mục điện tử, sáng tạo sản phẩm số thu hút đông đảo học sinh.

Cuộc thi “Sáng tạo cùng AI - Lan tỏa văn hóa đọc” có 278 học sinh hưởng ứng; chiến dịch sáng tạo sản phẩm số tháng 10/2026 thu hút 100% học sinh, với 145 sản phẩm của học sinh và 39 sản phẩm của giáo viên. Chị Bùi Thị Tươi chia sẻ: Với tôi, học và làm theo Bác trước hết là làm tốt công việc được giao, tận tâm, trách nhiệm và luôn tìm tòi cách làm mới. Tôi mong muốn từ những việc nhỏ có thể khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, tinh thần sáng tạo và ý thức tự rèn luyện trong học sinh.

Ghi nhận đóng góp trong phát triển văn hóa đọc, chị Bùi Thị Tươi vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026; đồng thời là một trong 2 cá nhân được đặc khu Cô Tô vinh danh dưới cờ tại Lễ chào cờ tháng 11/2026. Đây là hoạt động mới được địa phương duy trì hằng tháng nhằm biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong học và thực hành theo Bác.

Đảng uỷ đặc khu Cô Tô vinh danh 2 cá nhân tiêu biểu trong học và thực hành theo Bác tại Lễ chào cờ tháng 11/2026.

Trong lĩnh vực giáo dục, việc thực hành theo Bác còn thể hiện qua trách nhiệm của mỗi thầy, cô giáo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy ý chí vươn lên ở học sinh. Năm học 2025-2026, Trường THPT Cô Tô có 51/71 học sinh lớp 12 trúng tuyển đại học, đạt 70,83%, trong đó có 5 em trúng tuyển các trường đại học y.

Với hội viên nông dân, việc học và thực hành theo Bác được thể hiện bằng tinh thần chủ động học hỏi, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Hội Nông dân đặc khu ra mắt mô hình “Tổ Nông dân số” và “Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường. Việc ứng dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Gắn việc học và thực hành theo Bác với nhiệm vụ phát triển địa phương, Cô Tô xác định kinh tế biển xanh, bảo vệ môi trường là hướng đi trọng tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng nhưng không đánh đổi sinh thái lấy tăng trưởng. Sản phẩm “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh” được trao Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN năm 2026, ghi nhận nỗ lực phát triển du lịch hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và nâng cao đời sống người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô Nguyễn Danh Hà, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, địa phương tiếp tục gắn học và thực hành theo Bác với trách nhiệm công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện phát triển du lịch xanh, nuôi biển công nghệ cao và chế biến thủy sản. Qua đó, đưa việc học và thực hành theo Bác trở thành động lực trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đặc khu.