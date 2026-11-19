Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 19/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để thông qua Dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Làm việc với đoàn có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, các Ủy viên BTV Thành ủy.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh nêu rõ: Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, kịp thời xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố. Đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là tại những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm. Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Quảng Ninh luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và đặc thù của địa phương, thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự lan tỏa và chuyển biến trong toàn hệ thống chính trị. Đối với những nội dung được đoàn công tác chỉ ra, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung Đoàn công tác quan tâm. Đồng thời, khẳng định: Từ thực tiễn của Quảng Ninh cho thấy, càng làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì càng củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị các thành viên đoàn công tác tiếp tục hoàn thiện các nội dung kiểm tra, giám sát, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được. Đồng thời nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả của Quảng Ninh. Nhất là trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thi hành các nội dung dân sự trong bản án hình sự; cũng như sự chủ động của các cơ quan chức năng địa phương trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí tin tưởng, với sức bật của một thành phố trẻ, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển.