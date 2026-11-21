COP31 kéo dài đàm phán do bất đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ phải kéo dài thêm một ngày, đến 21/11, nhằm tìm kiếm đồng thuận về thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một kế hoạch cụ thể nhằm cắt giảm mạnh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn rất hạn chế.

Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trong ngày 21/11 tại thành phố Antalya, bên bờ Địa Trung Hải, sau khi hội nghị kéo dài hai tuần không thể kết thúc theo kế hoạch vào ngày 20/11.

Nguyên nhân chính là những bất đồng liên quan đến dự thảo thỏa thuận cuối cùng, trong đó không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch. Điều này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức hoạt động vì khí hậu và một số quốc gia, bởi việc sử dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt là nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu.

Các chuyên gia cảnh báo thế giới cần khẩn trương cắt giảm sâu lượng khí thải để tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với xu hướng hiện nay, nhiệt độ toàn cầu đang trên đà vượt mục tiêu giới hạn mức tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, được đặt ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015.

COP31 diễn ra trong bối cảnh tiến trình ứng phó với biến đổi khí hậu gần như đình trệ trong 5 năm qua, trong khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gây thiệt hại nặng nề. Những đợt nắng nóng tại châu Âu và lũ lụt ở Nepal trong năm nay là những ví dụ về mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng của các thảm họa khí hậu.

Nhà máy nhiệt điện than Mountaineer, gần thị trấn New Haven, bang Tây Virginia (Mỹ), hoạt động bên kia sông Ohio, đối diện khu cắm trại Lock 24 RV Park and Campground tại Racine, bang Ohio, Mỹ. Ảnh AP.

Bên cạnh mục tiêu cắt giảm phát thải, vấn đề tài chính khí hậu tiếp tục là nội dung gây tranh cãi. Các quốc gia dễ bị tổn thương, đặc biệt là những đảo quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước biển dâng, yêu cầu các nước giàu tăng đóng góp vào quỹ của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và thích ứng với khí hậu ấm lên.

Những nước này cho rằng các quốc gia phát triển, vốn có trách nhiệm lớn đối với lượng phát thải gây ra khủng hoảng khí hậu, cần gánh vác phần đóng góp tài chính tương xứng.

Nỗ lực tìm kiếm đồng thuận tại COP31 còn gặp khó khăn khi nhiều quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, trong đó có Mỹ, không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán năm nay.

Việc kéo dài hội nghị thêm một ngày tạo cơ hội để các bên tiếp tục thương lượng, song khả năng đạt được những cam kết cụ thể về giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa rõ ràng.