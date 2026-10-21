Đảm bảo ATGT cho học sinh miền núi

Với những giải pháp phù hợp đặc thù địa bàn, các cấp, ngành, địa phương trong thành phố đang nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, góp phần hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của các em. Thời gian qua, Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các trường học, các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của học sinh và phụ huynh.

Công an xã Quảng Hà tuyên truyền, trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường TH-THCS Quảng Phong.

Tại xã Quảng Hà, học sinh là con em vùng nông thôn và DTTS chiếm tỷ lệ khá cao nên việc phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông càng được chính quyền và lực lượng công an xã chú trọng. Theo đó, Công an xã Quảng Hà phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền trong giờ chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, tập trung phổ biến quy định của Luật Trật tự ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Học sinh được nhắc nhở đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng điều kiện theo quy định. Nội dung tuyên truyền còn được phổ biến qua các nhóm zalo khu dân cư và mạng xã hội, giúp phụ huynh cùng phối hợp giáo dục con em.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an xã phối hợp tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, thu hút trên 6.500 lượt giáo viên, học sinh tham gia, trao tặng 240 mũ bảo hiểm. Đồng thời, yêu cầu nhà trường cho ký cam kết chấp hành Luật Trật tự ATGT đường bộ đến 100% phụ huynh, học sinh trên địa bàn xã. Trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm, Công an xã đã lập biên bản đối với 24 học sinh vi phạm, phạt tiền 6 triệu đồng.

Thiếu tá Ngô Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Quảng Hà, cho biết: Đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng cấp học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và truyền thông trực quan. Lực lượng Công an xã cũng sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường và khu vực cổng trường, các địa điểm học sinh thường tụ tập.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Quảng Ninh) tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ cho học sinh Trường THPT Ba Chẽ.

Tại khu vực miền Đông của thành phố, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh) cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tại tất cả 22 trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn phụ trách. Đặc biệt, chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được triển khai tại 100% trường học trên địa bàn, ngoài học lý thuyết, các em còn được thực hành trên sa hình và kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong thanh, thiếu niên, học sinh. Trong 9 tháng, Đội đã lập biên bản xử lý 1.092 trường hợp học sinh vi phạm; xử lý 60 trường hợp giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; phạt tiền trên 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 359 xe mô tô và 254 phương tiện khác. Các lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ điều kiện.

Thượng tá Vũ Đình Nguyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã rà soát các điểm trông giữ xe quanh trường học, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng trông giữ xe trái phép của học sinh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và tuần tra, kiểm soát sẽ được duy trì, tăng cường. Thông tin về học sinh vi phạm cũng được gửi ngay đến nhà trường để xác minh, phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục các em.

Bảo đảm ATGT cho học sinh cần sự kiên trì và phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình. Khi kiến thức pháp luật được chuyển thành thói quen tự giác, mỗi học sinh sẽ có thêm hành trang bảo vệ bản thân trên đường đến trường, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn tại các địa bàn miền núi.