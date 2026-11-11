Đa dạng cách tuyên truyền kiến thức ATGT cho học sinh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trên địa bàn TP Quảng Ninh được triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp từng lứa tuổi.

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ATGT, Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực. Nội dung được lựa chọn theo hướng dễ hiểu, gần gũi, gắn với những tình huống các em thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cách nhận biết và phân loại các biển báo giao thông quen thuộc.

Tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cơ sở 3 (phường Việt Hưng), gần 800 học sinh và 25 cán bộ, giáo viên nhà trường đã tham gia buổi tuyên truyền do cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT trực tiếp thực hiện. Những quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ được truyền đạt bằng cách diễn giải sinh động, kết hợp với trao đổi và thực hành, giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ CSGT, học sinh được nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, thực hành đội mũ đúng cách, tìm hiểu các quy tắc khi tham gia giao thông và cách xử lý một số tình huống thường gặp trên đường.

Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cơ sở 3, chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền, em biết thêm nhiều kiến thức về ATGT, biết cách đội mũ bảo hiểm đúng cách và đi đường an toàn, em sẽ ghi nhớ và thực hiện tốt những điều đã được các chú công an hướng dẫn.

Trong 9 tháng năm 2026, Phòng CSGT Công an thành phố đã tổ chức 112 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, thu hút khoảng 60.000 lượt học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về trật tự ATGT, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Lực lượng CSGT đảm bảo trật tự ATGT đoạn đi qua Trường THCS Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn).

Cùng với tuyên truyền trong trường học, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tiếp tục được Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tại nhiều trường học. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Để kiến thức ATGT tiếp cận học sinh theo cách gần gũi hơn, Phòng CSGT đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng các video mô phỏng tình huống giao thông có thể xảy ra trong thực tế. Hình ảnh trực quan, nội dung ngắn gọn giúp các em dễ hình dung những nguy cơ mất an toàn, hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm và biết cách lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Cách làm này cũng tạo sự gần gũi với thói quen tiếp nhận thông tin trên môi trường số của thanh thiếu nhi hiện nay.

Tháng 6/2026, Phòng CSGT thành lập và đưa vào hoạt động Fanpage Facebook “Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Quảng Ninh”, bổ sung một kênh thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền, tương tác và tiếp nhận phản ánh của người dân. Thông qua nền tảng mạng xã hội, các nội dung về pháp luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện.

Lãnh đạo Phòng CSGT trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh”.

Cùng với các hoạt động trực tiếp và tuyên truyền trên môi trường số, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh” năm 2026 đã tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật. Sau hơn ba tuần triển khai, cuộc thi ghi nhận 38.472 lượt thi của 30.469 người tham gia, trong đó có 3.375 người trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Em Nguyễn Hải Giang, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Quảng Yên) chia sẻ: Cuộc thi giúp học sinh chúng em bổ sung kiến thức, hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, qua đó, em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Với những cách tuyên truyền linh hoạt, gần gũi và phù hợp với từng lứa tuổi, lực lượng CSGT đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật về ATGT một cách tự nhiên, dễ hiểu và dễ ghi nhớ. Qua đó, các em từng bước nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ bản thân, những người xung quanh.