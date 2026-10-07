Lan tỏa văn hóa giao thông học đường

Không chỉ trang bị kiến thức trong sách vở, các trường học và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đang chú trọng hình thành cho học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, để mỗi hành trình đến trường của các em thêm an toàn, văn minh.

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, năm học 2026-2027 có 1.500 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai ký cam kết bảo đảm ATGT giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh, trong đó, quy định rõ phụ huynh tuyệt đối không giao xe máy, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh, tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

Một điểm nhấn trong công tác bảo đảm ATGT tại trường là mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Hằng ngày, lực lượng Thanh niên tình nguyện, giáo viên trực ban, bảo vệ nhà trường phối hợp với lực lượng Công an và An ninh trật tự của phường Hạ Long tổ chức phân luồng giao thông vào giờ cao điểm, hướng dẫn phụ huynh đưa đón con em dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng ùn tắc trước cổng trường.

Ngoài ra, nhà trường còn thành lập các đội “Tuyên truyền viên”, lấy học sinh làm nòng cốt để trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè chấp hành quy định về ATGT. Bà Trần Thị Yên, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, cho biết: Năm học này, nhà trường tiếp tục tổ chức các buổi giáo dục kỹ năng sống, thực hành lái xe an toàn, trải nghiệm những tình huống giao thông giả định, thay vì chỉ dừng lại ở các bài giảng lý thuyết. Công tác tuyên truyền được tăng cường trên các nền tảng số của nhà trường như Fanpage, Website, nhóm Zalo lớp; xây dựng những video ngắn, infographic sinh động về ATGT để thu hút sự quan tâm của học sinh. Tiêu chí chấp hành ATGT cũng được đưa vào một trong những điều kiện để xét khen thưởng, thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp.

Theo bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, trong năm học 2026-2027, ngành Giáo dục tập trung vào ba nội dung trọng tâm là giáo dục thường xuyên hơn, kỹ năng thực chất hơn và phối hợp chặt chẽ hơn. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh giáo dục pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời gắn trách nhiệm của nhà trường trong quản lý, nhắc nhở và giáo dục học sinh, nhất là việc không giao, không sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Ngành Giáo dục cũng tăng cường phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và phụ huynh nhằm duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh hướng dẫn các em học sinh Trường THPT Hòn Gai thực hành lái xe gắn máy trên sa hình.

Cùng với ngành Giáo dục, lực lượng CSGT cũng đang đổi mới cách tuyên truyền theo hướng gần gũi, trực quan và chú trọng kỹ năng thực hành. Bước vào năm học 2026-2027, Phòng CSGT (Công an thành phố) đang tăng cường tuyên truyền trật tự, ATGT tại các trường học và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh các trường THPT. Tại các trường học, cán bộ Phòng CSGT tập trung hướng dẫn học sinh những kiến thức thiết thực trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày như nhận biết và chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, một số biển báo thường gặp, đi đúng phần đường, làn đường, kỹ năng tham gia giao thông an toàn...

Đối với học sinh THPT, bên cạnh tuyên truyền pháp luật, Phòng CSGT còn tổ chức đào tạo, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ CSGT, học sinh được làm quen với tư thế lái xe đúng, kỹ năng quan sát, xử lý tình huống và thực hành trên sa hình.

Hy vọng rằng, từ những bài học và trải nghiệm mỗi ngày, mỗi học sinh sẽ biết tự bảo vệ mình, đồng thời góp phần hình thành một thế hệ tham gia giao thông văn minh, trách nhiệm.