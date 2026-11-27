Kiên quyết xử lý vi phạm tốc độ

Vi phạm tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng nguy cơ xảy ra TNGT và khiến hậu quả tai nạn trở nên nghiêm trọng. Trước thực trạng vẫn còn nhiều lái xe cố tình vi phạm quy định về tốc độ, lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng thiết bị đo tốc độ để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã sử dụng 29.026 lượt máy đo tốc độ, phát hiện và xử lý 16.233 trường hợp lái xe vi phạm quy định về tốc độ, với tổng số tiền phạt trên 40 tỷ đồng. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, trong 10 tháng năm 2026, số lái xe vi phạm tốc độ bị xử lý tăng 1.219 trường hợp.

Những con số trên cho thấy tình trạng người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ vẫn diễn biến phức tạp. Dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thường xuyên, nhiều lái xe vẫn chủ quan, chạy quá tốc độ cho phép, nhất là trên những tuyến đường rộng, ít phương tiện hoặc khi điều kiện lưu thông thuận lợi.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra hành chính lái xe lưu thông trên QL10 đoạn đi qua địa bàn phường Phương Nam, TP Quảng Ninh.

Theo Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh: Chạy quá tốc độ không chỉ làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống của người lái xe, mà còn khiến quãng đường phanh dài hơn, gia tăng nguy cơ va chạm khi xuất hiện chướng ngại vật hoặc các tình huống bất ngờ. Đặc biệt, khi xảy ra tai nạn, tốc độ càng cao thì mức độ va chạm và hậu quả đối với người tham gia giao thông càng nghiêm trọng.

Một vấn đề đáng quan tâm là việc vi phạm tốc độ không chỉ xuất hiện ở các tuyến đường ngoài khu vực đô thị, mà còn tiềm ẩn tại những đoạn đường qua khu dân cư, khu vực đông người qua lại. Trong khi đó, nhiều lái xe vẫn chưa hình thành thói quen chủ động quan sát biển báo, điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế. Việc chấp hành quy định đôi khi còn mang tính đối phó, chỉ giảm tốc độ khi nhận thấy có lực lượng chức năng kiểm tra.

Trước thực trạng lái xe vi phạm tốc độ 10 tháng năm 2026 tăng, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh xác định tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế TNGT. Việc sử dụng thiết bị đo tốc độ được triển khai trên nhiều tuyến, địa bàn, tập trung vào những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, các tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn và những vị trí thường phát sinh vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Bá Kiên, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, cho biết: Để hạn chế tình trạng chạy quá tốc độ, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần tiếp tục được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, lái xe đường dài, người điều khiển phương tiện thường xuyên lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực đông dân cư.

Cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, nhắc nhở lái xe nghiêm túc thực hiện lắp đặt các thiết bị đã được quy định và tuân thủ an toàn khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, việc rà soát hệ thống biển báo hạn chế tốc độ, biển cảnh báo nguy hiểm và các điều kiện tổ chức giao thông cũng cần được quan tâm. Tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng sẽ đánh giá, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ các yêu cầu về tốc độ và chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn.

Anh Bùi Trọng Hiếu, lái xe Công ty TNHH vận tải Hữu Minh, phường Yên Tử, chia sẻ: Người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành biển báo, giới hạn tốc độ. Việc lựa chọn tốc độ phù hợp với tình trạng mặt đường, mật độ phương tiện, thời tiết và tầm nhìn không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

Với việc tăng cường kiểm soát bằng thiết bị nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, Quảng Ninh đang hướng tới xây dựng ý thức tự giác chấp hành quy định về tốc độ trong mỗi người lái xe. Mục tiêu không chỉ là kéo giảm số trường hợp vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn.