Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Sáng 18/9, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công đồng chí Mai Vũ Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Mai Vũ Tuấn.

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Mai Vũ Tuấn nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, đồng chí Mai Vũ Tuấn là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Mai Vũ Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Vũ Tuấn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu đồng chí Mai Vũ Tuấn cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục nghiên cứu, cập nhật đầy đủ các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để cụ thể hóa, triển khai phù hợp với thực tiễn địa phương; chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ban Quản lý KKT Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Vũ Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Vũ Tuấn cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới; cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đoàn kết, chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.