Dấu ấn nữ doanh nhân trẻ Quảng Ninh

Những năm gần đây, cùng với các chính sách đồng hành của tỉnh và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, ngày càng nhiều nữ doanh nhân trẻ Quảng Ninh mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp bền vững.

Chị Đỗ Thùy Linh (người đứng), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Linh's Crochet hướng dẫn kỹ thuật đan len cho thợ thủ công.

Trong số đó, câu chuyện của chị Đỗ Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Linh's Crochet (phường Yên Tử) gây ấn tượng mạnh với mô hình khởi nghiệp giàu tính nhân văn.

Rời bỏ công việc ổn định trong ngành giáo dục để theo đuổi niềm đam mê với những cuộn len nhiều màu sắc, chị Đỗ Thùy Linh từng đối mặt với không ít hoài nghi và thử thách. Nhưng chính sự kiên trì đã giúp chị từng bước gây dựng thương hiệu Linh's Crochet từ một xưởng đan móc thủ công nhỏ thành doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Điều làm nên dấu ấn của nữ doanh nhân trẻ này không chỉ nằm ở thành công trong kinh doanh mà còn ở triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm. Sinh ra và lớn lên dưới chân núi Yên Tử, chị thấu hiểu những khó khăn của nhiều phụ nữ dân tộc Dao Thanh Y khi tuổi cao, ít cơ hội việc làm và thu nhập bấp bênh. Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp năm 2020, chị đã xác định mục tiêu phát triển sản xuất phải gắn với tạo sinh kế cho phụ nữ địa phương, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sản phẩm xuất đi châu Âu của Công ty TNHH Thương mại Linh's Crochet (phường Yên Tử).

Hiện nay, Linh's Crochet tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động, hơn 90% là phụ nữ dân tộc Dao và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ được nhận vào làm việc, nhiều chị em còn được đào tạo từ những kỹ năng cơ bản nhất, kể cả những người chưa từng cầm kim móc. Công việc linh hoạt, có thể thực hiện ngay tại nhà, giúp họ vừa có thu nhập ổn định vừa có điều kiện chăm sóc gia đình. Quan trọng hơn, mô hình đã góp phần giúp nhiều phụ nữ vượt qua mặc cảm, tự tin khẳng định giá trị bản thân thông qua chính đôi tay lao động của mình.

Không riêng Đỗ Thùy Linh, nhiều nữ doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước khẳng định vị thế bằng những mô hình kinh doanh sáng tạo gắn với lợi thế địa phương. Chị Đỗ Thị Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Vân Đồn, đã mạnh dạn đầu tư chế biến sâu các sản phẩm hải sản, xây dựng thương hiệu với các sản phẩm OCOP 4 sao như ruốc hàu, ruốc tôm. Doanh nghiệp không chỉ mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ, góp phần nâng cao giá trị thủy sản địa phương thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô.

Chị Đỗ Thị Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Vân Đồn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thành công của các nữ doanh nhân trẻ hôm nay còn có sự đồng hành tích cực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã tổ chức 120 lớp tập huấn cho gần 10.000 lượt phụ nữ; hỗ trợ hơn 400 ý tưởng, dự án khởi nghiệp; giúp gần 200 hộ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Đây là những nền tảng quan trọng giúp phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế và nâng cao quyền năng kinh tế.

Theo định hướng giai đoạn 2026-2035, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính số, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế xanh và xây dựng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đây sẽ là động lực để ngày càng nhiều ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.