Dưới tán rừng hồi Hoành Mô

Phát huy lợi thế diện tích rừng lớn, khí hậu mát mẻ, xã Hoành Mô đang từng bước đánh thức tiềm năng phát triển cây dược liệu dưới tán rừng hồi. Khởi đầu từ những mô hình trồng thử nghiệm, cây dược liệu đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ và làm giàu tài nguyên rừng.

Với 11.400ha đất rừng (chiếm 82,6% diện tích tự nhiên), xã Hoành Mô sở hữu hệ thực vật bản địa phong phú cùng nhiều lâm sản quý như sở, quế, hồi, chè cổ, đỉnh tùng, kim giao... Trong đó, hồi là cây đặc sản chủ lực với diện tích lên tới 5.400ha, thu hút gần 1.500 hộ dân tham gia sản xuất, tập trung tại các thôn Sông Moóc A, Sông Moóc B, Phai Làu, Khe Tiền, Cao Sơn và Đồng Thanh. Hiện nay, trên 93% diện tích (hơn 5.000ha) rừng hồi đã đạt cấp tuổi 5. Nhờ cho thu hoạch 2 vụ/năm và chủ yếu phục vụ xuất khẩu, cây hồi mang lại nguồn thu bình quân từ 150-500 triệu đồng/ha/năm, trở thành đòn bẩy giúp người dân địa phương thoát nghèo bền vững.

Người dân thôn Phai Làu (xã Hoành Mô) trồng cây ích trí nhân dưới tán rừng hồi.

Dưới những cánh rừng Hoành Mô còn có nhiều dược liệu quý như ích trí nhân, sa nhân, đẳng sâm, bách bộ, thất diệp nhất chi hoa. Tuy nhiên, việc khai thác ồ ạt trước đây khiến nguồn dược liệu tự nhiên đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Trước nhu cầu thu mua giá cao của thương lái, một số hộ dân đã chủ động tìm cây giống bản địa hoặc nhập giống về nhân rộng. Từ đó, mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng hồi, quế của các gia đình từng bước được hình thành và phát triển.

Đến nay, toàn xã Hoành Mô đã có 254/2.200 hộ dân tham gia trồng cây ích trí nhân dưới tán rừng hồi, rừng quế với tổng diện tích 180ha, trong đó có 90ha đã cho thu hoạch. Là loài cây thân thảo sống lâu năm thuộc họ Gừng (còn gọi là ích trí tử, riềng lá nhọn, riềng thuốc), ích trí nhân ưa bóng râm, hợp với không gian dưới tán rừng, ít tốn công chăm sóc và cho thu hoạch bền vững qua nhiều mùa vụ. Nhờ hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, cây sinh trưởng khỏe, đạt năng suất bình quân 3-4 tấn quả/ha (đối với những cây đã cho thu hoạch ổn định). Hiện nay, quả ích trí nhân tươi đang được thương lái thu mua với giá 40.000–45.000 đồng/kg, quả khô từ 110.000-120.000 đồng/kg. Sản lượng ích trí nhân toàn xã tăng rõ rệt, năm 2025, toàn xã thu hoạch được 172 tấn quả tươi, giá trị kinh tế đạt gần 7 tỷ đồng, năm 2026, thu hoạch được 210 tấn, giá trị ước đạt 8,4 tỷ đồng.

Gia đình anh Dường Cắm Sềnh (thôn Sông Moóc A) hiện có hơn 5ha hồi trên 30 năm tuổi. Năm 2017, hưởng ứng phong trào trồng dược liệu tại địa phương, anh mạnh dạn trồng thử nghiệm 2.000 cây ích trí nhân. Nhận thấy cây phát triển tốt, ra hoa đều, quả sai, anh tiếp tục trồng thêm 6.000 cây, nâng tổng số lên 8.000 cây, trong đó 3.000 cây đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Anh Sềnh cho biết: Sang năm thứ 3, ích trí nhân đã cho quả bói, từ năm thứ 4 cho quả ổn định. Cây thường ra hoa vào tháng 3 và thu hoạch quả vào khoảng tháng 7. Năm 2026, gia đình anh thu hoạch được 2 tấn quả tươi, trừ chi phí thu về trên 70 triệu đồng. Hiện nay, gia đình còn khoảng 3ha rừng hồi. Dự kiến sẽ tiếp tục trồng xen canh cây ích trí nhân trên phần diện tích này.

Cây ích trí nhân thuộc họ Gừng, đẻ nhánh tốt từ thân rễ bò ngang.

Ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoành Mô cho biết, theo Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng hồi, quế lên 1.200-1.500ha. Đây là nhóm cây giá trị kinh tế cao, ưa bóng râm, giúp tận dụng không gian tầng thấp để tăng thu nhập cho người dân, đồng thời chống xói mòn, giữ nước ngầm và bảo vệ rừng bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Hoành Mô tiếp tục vận động người dân mở rộng vùng trồng, đồng thời khuyến khích các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra. Song song với việc mở rộng thị trường và xây dựng chuỗi giá trị bền vững, địa phương ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, tiêu thụ các dược liệu chủ lực như ích trí nhân, sa nhân, thất diệp nhất chi hoa, đẳng sâm, bách bộ…