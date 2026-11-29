Kết nối không gian Vịnh Cửa Lục

Quảng Ninh đã và đang triển khai 5 quy hoạch chiến lược để mở rộng không gian, tạo thêm nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là chú trọng đến những dự án kết nối nội vùng, liên vùng. Đây sẽ là một trong những hướng đi góp phần để Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng cho năm 2027 và cả giai đoạn mới.

Ngay sau khi công bố các quy hoạch chiến lược, hiện Quảng Ninh đang tổ chức triển khai đồng bộ Quy hoạch thành phố Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; phát triển không gian thành phố theo cấu trúc “3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội và 5 trung tâm động lực phát triển”, bảo đảm thống nhất giữa không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, cửa khẩu, nông thôn, miền núi, biên giới, biển, đảo và không gian di sản.

Thành phố đã và đang phát huy vai trò của các trung tâm động lực trong tổ chức không gian phát triển và liên kết vùng, gắn với không gian Vịnh Hạ Long - Vịnh Cửa Lục - Bãi Cháy - Tuần Châu. Nghiên cứu, triển khai xây dựng đô thị hiện đại tại khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Quảng Ninh đã tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, chủ động nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó cùng với nhiều dự án trên địa bàn, thành phố tập trung đầu tư vào các dự án mở rộng không gian phát triển về phía Vịnh Cửa Lục, như: Đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới qua cầu Tình Yêu và đấu nối vào Quốc lộ 279; Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang; Đường ven biển phía Bắc Vịnh Cửa Lục kéo dài đến đường dẫn cầu Bình Minh...

Phối cảnh thiết kế cầu Cửa Lục.

Hiện Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đoạn từ cầu Bãi Cháy đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang nằm trên địa bàn 2 phường Hồng Gai và Cao Xanh đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 7,4km, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn 1, tuyến đường cuối tuyến có chiều dài gần 1,7km từ khu đô thị FLC Hà Khánh đến cầu Bang đã được triển khai thi công các hạng mục cầu, kè bao, sẵn sàng thực hiện các bước quy trình xử lý nền đất yếu toàn tuyến. Phấn đấu hoàn thành 1,7km đoạn cuối tuyến trước tháng 8 năm 2027. Cùng với đó, nhà thầu cũng chuẩn bị sẵn sàng để triển khai thi công đoạn đầu tuyến qua khu vực chân cầu Bãi Cháy (phường Hồng Gai) và hoàn thiện các bước thiết kế, đấu thầu thi công hai đoạn giữa tuyến. Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang sẽ được hoàn thành trong năm 2028.

Cùng với tuyến đường bao biển, thành phố Quảng Ninh cũng đang chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thành các bước, quy trình chuẩn bị cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục do liên danh tư vấn đề xuất có tổng chiều dài 5,2km, quy mô 10 làn xe, điểm đầu kết nối tại nút giao với Quốc lộ 18 thuộc địa bàn phường Bãi Cháy; điểm cuối kết nối tại nút giao với Quốc lộ 279 thuộc địa bàn phường Hoành Bồ.

Dự kiến cầu được thiết kế theo ý tưởng kiến trúc "Rồng Trông Trăng", hình thái kết cấu sử dụng hệ 5 nhịp vòm giàn thép liên tục uốn lượn. Điểm nhấn là trung tâm hội nghị và sân cất, hạ cánh taxi bay trên đỉnh vòm; tận dụng khoảng tĩnh không dưới cầu để thiết lập một "công viên sinh thái trên mặt biển". Theo tính toán sơ bộ, phương án này có tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo động lực mở rộng không gian đô thị về phía Bắc Vịnh Cửa Lục.

Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho dự án, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án thiết kế, bảo đảm tính đột phá về kiến trúc nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, cảnh quan, môi trường khu vực. Trong đó, cần phân tích kỹ phương án đầu tư, tổng mức vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng huy động nguồn lực và phương án khai thác quỹ đất, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững của dự án.

Có thể thấy, Quảng Ninh đang dần hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực Vịnh Cửa Lục, qua đó hình thành các trục giao thông đồng bộ, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc trung tâm đô thị lõi của thành phố Quảng Ninh.