Quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”, các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đang tập trung cao độ, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đợt thi đua tạo khí thế hành động sôi nổi, thúc đẩy tiến độ các công việc trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thi công mở rộng đường tại khu phố Thác Bưởi (xã Tiên Yên).

Thi đua thực chất, rõ người, rõ việc

Đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” của Quảng Ninh được triển khai từ ngày 1/10/2026 theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 29/9/2026 của UBND thành phố. Ngày 2/10, thành phố tổ chức hội nghị phát động trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.



Trong tổ chức thực hiện, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, kế hoạch và phần việc cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, gắn kết quả thực hiện với công tác kiểm tra, đánh giá.



Ngay sau khi phát động, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Tinh thần thi đua được lan tỏa từ cơ quan quản lý nhà nước đến công trường, nhà máy, doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Các nhiệm vụ được rà soát thường xuyên, tiến độ và kết quả thực hiện gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ghi nhận tại xã Tiên Yên được biết, từ ngày 1/10, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đợt thi đua "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026" trên địa bàn xã.

Trong đó, xác định thi đua thực chất, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; lấy kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ làm thước đo, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ.

Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ xã đến các thôn, khu phố bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và 6 tháng cuối năm 2026.

Với đợt thi đua này, xã cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể. Đó là: Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tất cả các dự án, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2026 đạt trên 20%; cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ đạt 61%; giá trị ngành công nghiệp - xây dựng đạt 28%; giá trị ngành nông - lâm - ngư nghiệp 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 122 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 15% trở lên so với kế hoạch thành phố giao.

Theo đồng chí Nguyễn Cao Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Yên thì đợt thi đua được tổ chức trong 90 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 1/10/2026, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1/10/2026 đến 31/10/2026), tập trung tuyên truyền, rà soát, thống kê, phân loại các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn tồn đọng, chậm tiến độ để xây dựng phương án tháo gỡ. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/11/2026 đến 30/11/2026), tập trung cao nhất các nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 3 (từ ngày 1/12/2026 đến 29/12/2026) tăng tốc, bứt phá và tổng kết, tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại; xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng.

Tinh thần chủ động, quyết liệt

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, hai tháng qua, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân đầu tư công và thúc đẩy các ngành kinh tế như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, kinh tế biển.

Cùng với đó là chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ xã Hoành Mô giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương còn thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường; hoàn thành rà soát, chuẩn hoá, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng các tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia…

Trong 90 ngày đêm, thành phố chỉ đạo tăng cường thi đua hoàn thành các mục tiêu văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công và các đối tượng yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, hoàn thành việc lập sổ sức khoẻ điện tử để quản lý sức khoẻ theo vòng đời của toàn bộ người dân Quảng Ninh trong năm 2026.

Theo công bố của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh trong quý I tăng 10,28%; quý II tăng 12,15%; 6 tháng tăng 11,26%; quý III tăng 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, cao nhất từ trước đến nay.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/10/2026 đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 114,80% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 84,95% kế hoạch thu cả năm (100.000 tỷ đồng), tăng 22,67% so cùng kỳ.

Phát biểu tại hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy để cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027, ngày 25/11, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Năm 2026, thành phố đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, thành phố cần xác định rõ quan điểm là nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2027.

Trong đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; kiên quyết không điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng trước những khó khăn, thách thức; thay vào đó phải chủ động nhận diện, có giải pháp khắc phục và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng...

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” đang tạo động lực thúc đẩy thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Lan Anh