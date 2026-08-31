Đồn Biên phòng Pò Hèn khánh thành tượng đài "Nghe lời non nước"

Tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm cùng tên của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình ảnh Bác Hồ ân cần căn dặn các chiến sĩ Biên phòng. Công trình có tổng diện tích khoảng 100 m², kinh phí hơn 200 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa; cán bộ, chiến sĩ đóng góp khoảng 500 ngày công.

Tượng được đúc bằng bê tông cốt thép nguyên khối, tạo hình giả đá màu sáng, cao 1,8m. Phần bệ và bậc tam cấp được ốp đá granite màu đen, tổng chiều cao 2,1 m. Mặc dù quá trình thi công gặp thời tiết mưa bão kéo dài, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn nỗ lực hoàn thành công trình sau hơn một tháng.

Việc khánh thành tượng đài không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn là "địa chỉ đỏ" góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, đoàn kết, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.