Thường trực Thành ủy tiếp, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 11/9, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn, nhân chuyến công tác, làm việc tại TP Quảng Ninh.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, thông tin khái quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ biên phòng. Thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; đồng thời chú trọng hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy vùng biên giới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng Biên phòng thành phố; tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm để Quảng Ninh thực hiện ngày càng hiệu quả công tác biên phòng trong tình hình mới. Thành phố cũng đề nghị tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ biên phòng; phát hiện, đào tạo những cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh khẳng định: Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu các cơ chế, chính sách phù hợp đối với lực lượng Biên phòng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời đánh giá cao những kết quả lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, tham gia phòng thủ dân sự, củng cố chính quyền cơ sở và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới, biển đảo, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị lực lượng Biên phòng thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng Quảng Ninh phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.