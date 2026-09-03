Thợ mỏ vào ca: Hậu phương của thợ mỏ

Đằng sau mỗi ca sản xuất an toàn và những tấn than vượt năng suất dưới lò sâu là điểm tựa bình yên mang tên hậu phương. Đó là ngọn lửa ấm nơi căn bếp gia đình, là sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ luôn sẵn sàng gánh vác việc nhà để người thợ mỏ yên tâm bám lò. Không chỉ dừng lại ở mái ấm gia đình, hậu phương ấy còn là sự chăm lo chu đáo từ doanh nghiệp và cộng đồng vùng mỏ. Chính tình yêu thương cùng niềm tin nơi hậu phương đã trở thành nguồn động lực vô giá, chắp cánh cho những người thợ vững vàng làm chủ lòng đất.