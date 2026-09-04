Thợ mỏ vào ca: Từ thợ mỏ đến Anh hùng Lao động

Nằm sâu dưới lòng đất hay trên những khai trường lộng gió, lịch sử ngành than được tạo dựng qua mồ hôi, sức trẻ và những đóng góp của bao thế hệ thợ mỏ. Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc qua nhiều thế hệ, cùng những sáng kiến từ thực tiễn lao động giúp công việc ngày càng an toàn, hiệu quả, họ đã lặng lẽ cống hiến tuổi xuân cho ngành than và sự nghiệp xây dựng đất nước. Những câu chuyện đời, chuyện nghề của họ góp phần làm nên niềm tự hào của vùng đất mỏ hôm nay.