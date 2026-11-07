Xã Đông Ngũ: Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Ngày 7/11, xã Đông Ngũ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, công tác tiếp nhận máu được triển khai nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm các điều kiện về y tế, an toàn và sức khỏe cho người tham gia hiến máu. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, các tình nguyện viên đã tích cực tham gia hiến máu, đóng góp tổng số 134 đơn vị máu.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Đông Ngũ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn là món quà quý giá, tiếp thêm hy vọng và sự sống cho những người đang cần được giúp đỡ. Qua đó, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Lãnh đạo xã Đông Ngũ khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện của xã.

Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Đông Ngũ năm 2026 là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy, lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp", chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết và nghĩa tình. Đây cũng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng thành phố Quảng Ninh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.