Đông Ngũ: Đổi mới cách tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân

Với đặc thù là địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân xã Đông Ngũ còn hạn chế. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, Đông Ngũ đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng đưa pháp luật đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

Tại các thôn trên địa bàn xã Đông Ngũ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã tập trung vận động người dân không chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ còn cất giữ...

Công an xã Đông Ngũ luôn họp bàn thảo luận nội dung tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Thái, Phó trưởng Công an xã Đông Ngũ, cho biết: “Để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản pháp luật mà chúng tôi còn chú trọng giải thích cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm, hậu quả có thể xảy ra và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Từ đó giúp người dân thực hiện các quy định, đồng thời vận động các gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý con em, không để xảy ra tình trạng sử dụng vũ khí tự chế hoặc tham gia các hành vi vi phạm pháp luật”.

Một trong những yếu tố được công an xã Đông Ngũ chú trọng là phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống của đồng bào, những người có uy tín tiếp cận, vận động người dân hiệu quả hơn. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng và những cuộc trao đổi trực tiếp, các quy định pháp luật được truyền tải bằng cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư.

Người có uy tín không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách và pháp luật đến với nhân dân mà còn góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Khi người dân còn băn khoăn hoặc chưa hiểu rõ quy định, sự giải thích, vận động từ những người được cộng đồng tin tưởng sẽ tạo đồng thuận, khuyến khích mỗi gia đình tự giác thực hiện. Qua đó, công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật được thực hiện từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ phát sinh những vụ việc phức tạp trong khu dân cư.

Công an xã Đông Ngũ tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, dịp cuối năm, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự càng được đặt ra cấp thiết. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm liên quan đến pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình đó, công an xã Đông Ngũ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Đưa luật pháp đến gần hơn với người dân không chỉ ngăn ngừa vi phạm mà còn xây dựng một cộng đồng gắn kết, an toàn và văn minh. Bằng sự chung tay giữa chính quyền và nhân dân, xã Đông Ngũ đang hướng tới mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông để người dân luôn có một cuộc sống an yên.