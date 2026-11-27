Đông Ngũ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Ngày 27/11, đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Ngũ, đã đến tận nhà trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên trên địa bàn xã.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh, đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Ngũ, đã trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nông Văn Tân, sinh năm 1939, thuộc Chi bộ thôn Đông Nam; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lương Thị Phúc, sinh năm 1947, thuộc Chi bộ thôn Đông Ngũ; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nông Văn Quyền, sinh năm 1969, thuộc Chi bộ thôn Đông Nam.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Ngũ, trao tặng Huy Hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lương Thị Phúc, Chi bộ thôn Đông Ngũ.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Ngũ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên và gia đình; đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, ghi nhận và trân trọng những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy địa phương, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, tích cực động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, thi đua lao động, học tập và chung sức xây dựng quê hương Đông Ngũ ngày càng phát triển.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Ngũ, trao tặng Huy Hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nông Văn Tân, Chi bộ thôn Đông Nam.