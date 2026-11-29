Đại Dực hút khách từ sắc màu bản địa

Vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Sán Chỉ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Đại Dực, xã Đông Ngũ, TP Quảng Ninh.

Mỗi độ thu sang, khi những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng óng, Đại Dực trở thành điểm hẹn của những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên, văn hóa vùng cao. Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ được tổ chức hằng năm càng làm cho khung cảnh ấy thêm sống động. Mới đây, chỉ trong 2 ngày diễn ra lễ hội mùa vàng 2026 (31/10 và 1/11), Đại Dực đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan.

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026 thu hút đông đảo du khách đến khám phá

﻿cảnh sắc và văn hóa bản địa Đại Dực.

Giữa những triền lúa chín, sắc áo truyền thống của các cô gái Sán Chỉ, những làn điệu Soóng Cọ, các trò chơi dân gian như đánh quay, đẩy gậy, bắn nỏ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Cùng với đó là niềm vui khám phá ẩm thực, thưởng thức những món ngon bản địa, lựa chọn sản vật vùng cao làm quà. Qua mỗi mùa hội, hình ảnh Đại Dực ngày càng được quảng bá rộng rãi.

Ông Đinh Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, cho biết: Qua các kỳ tổ chức Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ, sức hấp dẫn của cảnh quan, văn hóa bản địa đối với du khách ngày càng được khẳng định. Địa phương xác định đây là lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch mang nét riêng của Đại Dực, từng bước đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút khách quanh năm, tạo thêm thu nhập cho người dân.

Thực tế, Đại Dực còn nhiều dư địa để làm giàu trải nghiệm ngoài mùa lễ hội. Những thửa ruộng bậc thang ở Khe Lục, Khe Ngàn, Khe Quang, Khe Lặc, Phài Giác mang vẻ đẹp riêng theo từng mùa canh tác. Đồi Tình với hơn 200ha rừng thông mã vĩ, gần 3ha đồi hoa sim còn gắn với những câu chuyện gặp gỡ, hẹn hò của người Sán Chỉ. Cùng với hồ Lý Mà, đỉnh Thông Châu và hệ thống khe suối, thác nước, nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển các hành trình khám phá thiên nhiên kết hợp tìm hiểu văn hóa.

Điệu múa Tắc Xình cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Sán Chỉ

﻿tạo sức hấp dẫn ﻿riêng cho du lịch Đại Dực.

Điều tạo nên nét riêng cho những hành trình ấy chính là đời sống của cộng đồng bản địa. Những ngôi nhà trình tường, nghệ thuật hát Soóng Cọ, múa Tắc Xình, tập quán canh tác, cách làm bánh ngọt Đại Dực đều có thể trở thành những trải nghiệm hấp dẫn. Bước đầu, HTX Du lịch cộng đồng Đại Dực đã hình thành các dịch vụ lưu trú, tham quan, trải nghiệm, vận chuyển khách, tạo tiền đề kết nối các hộ dân cùng làm du lịch.

Để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế này, xã Đông Ngũ đang xây dựng Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, không gian văn hóa Sán Chỉ gắn với cảnh quan ruộng bậc thang được định hướng phát triển thành sản phẩm đặc trưng.

Cùng với việc làm phong phú sản phẩm du lịch, địa phương dự kiến ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kết nối các khu vực Khe Ngàn, Khe Léng với không gian Mùa vàng miền Soóng Cọ; bố trí các điểm ngắm cảnh, lối đi bộ, điểm dừng chân và tiện ích phục vụ du khách. Việc bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho người dân, xây dựng các chương trình trải nghiệm phù hợp với điều kiện của từng hộ cũng được quan tâm.

Xây dựng các hành trình trải nghiệm ẩm thực và đời sống văn hóa bản địa là hướng đi nhằm tăng sức hút cho du lịch Đại Dực.

Để giữ được nét riêng của điểm đến, công tác bảo tồn văn hóa tiếp tục được chú trọng với nhiều nhiệm vụ thiết thực được đề xuất như mở thêm các lớp truyền dạy hát Soóng Cọ tại khu dân cư và trường học; bảo tồn nhà ở truyền thống, phát huy hiệu quả Trung tâm Văn hóa Sán Chỉ Đại Dực; lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa Lễ cầu mùa của người Sán Chỉ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Về lâu dài, Đại Dực được kỳ vọng trở thành không gian du lịch văn hóa cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp đặc trưng của xã Đông Ngũ, kết nối với các sản phẩm du lịch sinh thái ven biển, rừng ngập mặn. Sự bổ trợ giữa các vùng cảnh quan, văn hóa sẽ mở thêm cơ hội làm phong phú hành trình, kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến với địa phương.