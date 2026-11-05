Harry Kane gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2029 sau khi giành Quả bóng vàng

Ngày 5/11, Câu lạc bộ Bayern Munich thông báo gia hạn hợp đồng với tiền đạo Harry Kane đến năm 2029, chỉ 1 tuần sau khi đội trưởng tuyển Anh giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng trước trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund tại Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga), ở Munich, Đức, ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Đội đương kim vô địch Bundesliga đạt thỏa thuận mới với Kane sau thời gian dài đàm phán. Tiền đạo người Anh gia nhập Bayern Munich từ Tottenham vào năm 2023 và hợp đồng trước đó của anh dự kiến hết hạn vào cuối mùa giải 2026-2027.

Chia sẻ sau khi gia hạn hợp đồng, Kane bày tỏ niềm vui khi tiếp tục gắn bó với đội bóng Đức. “Tôi cảm thấy Bayern Munich như ngôi nhà của mình. Tôi yêu câu lạc bộ, người hâm mộ và thành phố Munich. Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời cùng huấn luyện viên xuất sắc Vincent Kompany”, Kane cho biết.

Tiền đạo người Anh khẳng định anh tự hào khi trở thành một phần của Bayern Munich. Gia đình anh cũng hài lòng với cuộc sống tại Đức. Kane mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài và giành thêm nhiều danh hiệu cùng đội bóng.

Tuần trước, Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng vàng, đồng thời là cầu thủ đầu tiên thi đấu tại Bundesliga nhận danh hiệu cá nhân danh giá này trong vòng 30 năm. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich, Kane đã ghi 156 bàn thắng sau 161 trận đấu, liên tiếp thiết lập những kỷ lục ghi bàn tại Bundesliga.

Mùa giải trước, tiền đạo người Anh ghi tổng cộng 73 bàn thắng trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển quốc gia. Thành tích này đóng vai trò quan trọng giúp anh giành Quả bóng vàng.

Sau nhiều năm giành các danh hiệu cá nhân nhưng chưa có chức vô địch tập thể nào trong thời gian khoác áo Tottenham, Kane đã cùng Bayern Munich đăng quang Bundesliga mùa giải 2024-2025.

Ở mùa giải tiếp theo, anh tiếp tục góp công giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu quốc nội, gồm chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức.

Tuy nhiên, Kane vẫn chưa thể chinh phục những danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới. Mùa giải trước, anh cùng Bayern Munich dừng bước tại bán kết Champions League, trong khi đội tuyển Anh cũng không thể vượt qua vòng bán kết World Cup.

Cầu thủ người Anh Harry Kane, chủ nhân Quả bóng Vàng 2026, nhận cúp Tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải ở Nhà hát London Palladium, London, Anh, ngày 26/10/2026. Ảnh: AP

Chủ tịch Bayern Munich Herbert Hainer đánh giá cao những đóng góp của Kane kể từ khi gia nhập câu lạc bộ. Ông Hainer cho rằng thương vụ chuyển nhượng lớn năm 2023 đã mở ra một chương đặc biệt trong lịch sử Bayern Munich. Kane không chỉ đáp ứng những kỳ vọng về chuyên môn mà còn trở thành một trong những cầu thủ có vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Ở tuổi 33, Kane hiện đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Giải Ngoại hạng Anh, với 213 bàn, kém kỷ lục 260 bàn của cựu tiền đạo Alan Shearer 47 bàn. Khi hợp đồng mới với Bayern Munich kết thúc vào năm 2029, Kane sẽ 35 tuổi. Điều này có thể khiến anh không còn nhiều thời gian để trở lại Anh và theo đuổi kỷ lục ghi bàn tại Premier League.

Theo lịch thi đấu, Bayern Munich sẽ gặp Mainz tại Bundesliga vào ngày 7/11.