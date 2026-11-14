Hạt nhân đổi mới ở đảo

Ở vùng đảo Cô Tô, người thanh niên 32 tuổi Nguyễn Văn Nhận, thôn Đồng Tiến, được nhiều người biết tới bởi sự chăm chỉ và sáng tạo trong lao động sản xuất nông nghiệp.

Có lợi thế diện tích đất canh tác của gia đình khá lớn, khoảng 7.000ha ruộng và vườn đồi, anh Nguyễn Văn Nhận cùng với gia đình trồng các loại rau theo mùa, chăn thả đàn bò thịt khoảng 30 con, nuôi đàn lợn nái và lợn bột khoảng 50 con, xây dựng khu vườn rộng để ương, dưỡng và chăm sóc, tạo kiểu vườn cây cảnh tùng đen nhằm bán cho những khách yêu thích thực vật đặc hữu của đảo, phối hợp cùng anh em làm quán phục vụ ăn uống, giải trí trải nghiệm bãi biển Cô Tô trong mùa du lịch…

Anh Nguyễn Văn Nhận chăm sóc vườn tùng đen của mình.

Khối lượng công việc nhiều, nhưng anh Nguyễn Văn Nhận đều đảm nhiệm được bởi cách anh phân phối công việc phù hợp với nhu cầu phát triển của đàn vật nuôi, cây trồng. Anh Nhận chia sẻ: Xác định gắn bó với nghề nông, gắn bó với đảo, tôi bỏ công đi học chuyên môn làm nông, chịu khó tham gia các khóa tập huấn phương pháp canh tác nuôi, trồng mới do hội nông dân địa phương và các đoàn thể khác đào tạo. Khi có chuyên môn, kết hợp cùng với kinh nghiệm canh tác lâu nay, sự sát sao quan sát trong quá trình nuôi trồng, việc triển khai các mô hình canh tác của tôi cũng thuận lợi hơn rất nhiều, tôi không mất quá nhiều thời gian cho một mô hình sản xuất canh tác cụ thể nào. Bên cạnh đó, sự tham gia sản xuất của các thành viên trong gia đình cũng giúp tôi được chia việc, người nào vào việc đó nên không bị quá tải...

Vào mùa du lịch Cô Tô, anh Nhận tập trung kinh doanh quán ăn ven biển, phục vụ du khách trong 3 tháng hè - thời điểm cao điểm của du lịch địa phương. Anh Nhận chia sẻ: Để nâng cao chất lượng dịch vụ, anh cùng các thành viên đã tham gia các lớp đào tạo, lấy chứng chỉ nấu ăn và hướng dẫn du lịch. Kết hợp nguồn hải sản tươi ngon với hiểu biết về biển đảo quê hương, anh mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Cô Tô.

Hiện nay, bắt kịp xu hướng nông nghiệp xanh và phát triển du lịch cộng đồng của Cô Tô, các mô hình sản xuất nông nghiệp của anh Nhận đang dần chuyển theo hướng hài hòa với thiên nhiên. Anh tăng cường hàm lượng hữu cơ, tận dụng phương pháp chăn thả và nguồn thức ăn phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ cho đàn lợn, bò, gia cầm, đồng thời giảm lượng phân, thuốc gốc hóa học trong canh tác. Đặc biệt, anh Nhận đang lên kế hoạch phát triển thêm dịch vụ homestay đón du khách lưu trú. Anh chia sẻ: Đồng Tiến của chúng tôi vốn là vùng trọng điểm nông nghiệp trên đảo, cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon, gần cửa biển bãi tắm, cũng gần đồng ruộng và dải rừng phòng hộ phía sau, bởi vậy mà du khách thích trải nghiệm cuộc sống trên đảo. Từ đầu năm đến nay, số phòng lưu trú tại Đồng Tiến tăng cao nhất đặc khu Cô Tô. Tận dụng lợi thế, chúng tôi đang quy hoạch vị trí, chuẩn bị vật liệu xây dựng cơ sở lưu trú, tiến tới phát triển các dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp, biển đảo, đáp ứng nhu cầu du khách.

Cô Tô hiện nay đang phát triển từng ngày. Những điển hình lao động sản xuất như anh Nguyễn Văn Nhận chính là những hạt nhân, động lực để vùng biển đảo này ngày càng đổi mới, giàu mạnh.