Chuyển mình với nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Ngành nông nghiệp Quảng Ninh đang chuyển mình theo hướng lấy công nghệ sinh học, liên kết chuỗi và kinh tế tuần hoàn làm trung tâm. Cách làm này không chỉ góp phần giữ vững môi trường sinh thái, nâng giá trị nông sản, mà còn cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Buổi chiều ở khu phố Hải Đông 2, phường Móng Cái 3, thủy triều vừa rút, những vạt rừng ngập mặn xanh thẫm hiện ra ngút tầm mắt. Lội chân dưới lớp bùn ngang đầu gối, anh Lâm Bảo Việt, Tổ trưởng Tổ hội nông dân nghề nghiệp khu Hải Đông 2, cùng các hội viên kiểm tra những đoạn lưới quây quanh khu vực khoanh nuôi cua biển. Trong bãi bùn cát rộng 16ha ấy, 80.000 con cua giống thả từ tháng 8/2026 đang lớn lên nhờ nguồn thức ăn tự nhiên và dòng nước triều ổn định.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông và phường Móng Cái 3 kiểm tra mô hình nuôi cua trong rừng ngập mặn ở địa phương.

Mô hình nuôi cua dưới tán rừng ngập mặn do Trung tâm Khuyến nông và Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (Sở NN&MT) phối hợp với phường Móng Cái 3 triển khai với 12 hộ dân địa phương tham gia. Đi kèm phần giống hỗ trợ, các hộ dân ký hợp đồng giao khoán bảo vệ 21,3ha rừng phòng hộ trong 5 năm. Toàn bộ quá trình nuôi cua diễn ra thuận theo tự nhiên, giữ nguyên hiện trạng đất rừng, không chặt phá, hay chuyển đổi mục đích sử dụng. “Tham gia mô hình vừa có thêm thu nhập ổn định, vừa giữ được màu xanh rừng ngập mặn cho con cháu sau này, nên bà con rất đồng lòng” - anh Việt chia sẻ.

Theo nhận xét của anh Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Móng Cái 3, khi quyền lợi kinh tế gắn chặt với từng mét vuông rừng nhận khoán, ý thức tự giác bảo vệ, ngăn chặn lấn chiếm rừng, hay xả thải ra môi trường của người dân cũng thay đổi rõ rệt.

Trực tiếp kiểm tra mô hình, Trưởng trạm Thực hành, chuyển giao kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông và Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng Nguyễn Chí Thành đánh giá: Cua thích nghi tốt sau hơn 2 tháng thả nuôi và chưa thấy dấu hiệu dịch bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn cần đo bằng tỷ lệ sống, sản lượng thu hoạch, chi phí thực tế và mức độ giữ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng trước khi nhân rộng.

Mô hình nuôi cua dưới tán rừng ngập mặn ở phường Móng Cái 3 được đánh giá bước đầu phát triển tốt.

Rời vùng biên Móng Cái 3 xuôi về xã Hải Lạng, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái của gia đình anh Nguyễn Văn Trưởng. Giữa vùng đầm bãi ven biển, khu du lịch sinh thái Family Ecozone của gia đình anh Trưởng hiện ra với những dãy nhà sàn gỗ nằm xen dưới tán dừa, hồ sen rộng hơn 2.000m2 và hệ thống ao nuôi tôm trong nhà bạt.

Tận dụng 13ha đầm tự nhiên và 6,5ha rừng bạch đàn sẵn có của gia đình, cảnh quan thiên nhiên vùng ven biển và văn hóa bản địa đặc sắc… cuối năm 2022 anh Trưởng đã mạnh dạn vay vốn qua kênh Hội Nông dân để kết hợp nuôi tôm hữu cơ với dịch vụ trải nghiệm đồng quê. Điểm mấu chốt giúp anh Trưởng giữ được sự ổn định cho ao nuôi suốt những năm qua là ứng dụng chế phẩm vi sinh để kiểm soát nguồn thức ăn và làm sạch môi trường nước, hạn chế tối đa việc dùng kháng sinh…

Nhờ giữ cân bằng sinh thái, tôm sạch có đầu ra ổn định, còn cảnh quan đầm bãi trở thành điểm đón khách câu cá, khám phá rừng ngập mặn và trải nghiệm văn hóa bản địa. Mô hình tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập 6-10 triệu đồng/tháng, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái của gia đình anh Nguyễn Văn Trưởng (xã Hải Lạng).

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trưởng chia sẻ: “Rừng ngập mặn và đầm tự nhiên là bộ máy lọc khí hậu cho trang trại. Tôi muốn du khách đến đây không chỉ tham quan, mà được sống cùng nếp sinh hoạt vùng quê biển”.

Tư duy lấy sinh thái nuôi sinh kế cũng đang lan tỏa lên các xã miền núi. Tại thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ, dưới gần 15ha rừng quế và rừng keo, anh Chìu Quay Hếnh đã gây dựng trang trại gà Tiên Yên quy mô 9.000-10.000 con từ năm 2017. Thay vì chờ chu kỳ khai thác gỗ kéo dài nhiều năm, anh Hếnh đã tận dụng không gian dưới tán rừng để chăn thả gà, lấy ngắn nuôi dài, rồi chia sẻ con giống và kỹ thuật phòng bệnh cho các hộ xung quanh cùng làm.

Du khách trải nghiệm câu cá tại khu du lịch sinh thái Family Ecozone của gia đình anh Nguyễn Văn Trưởng.

Ở thôn Khe Giấy, xã Lương Minh, từ tháng 5/2026, 5 hộ dân cũng tiếp nhận 100 đàn ong mật giống chọn lọc để nuôi dưới tán rừng phòng hộ. Chị Nguyễn Thúy Toan, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tại đây cho biết, nguồn hoa rừng quanh năm giúp mật ong giữ độ nguyên chất, đồng thời việc nuôi ong cũng gắn người dân với việc bảo vệ đa dạng sinh học rừng đầu nguồn.

Câu chuyện chuyển đổi hướng sản xuất của người nông dân các địa phương Móng Cái 3, Hải Lạng, Đông Ngũ, Lương Minh… phản ánh sự chuyển dịch tư duy sản xuất trên toàn thành phố Quảng Ninh. Bám sát cơ sở, các cấp, ngành luôn hướng về vùng nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo để đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế. Khi được hỗ trợ đúng nhu cầu và kết nối nguồn vốn kịp thời, người nông dân thực sự trở thành chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM).

Anh Chìu Quay Hếnh (thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ) chăm sóc đàn gà dưới tán rừng keo, quế của gia đình.

Nổi bật, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 219-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 5/1/2026. Kế hoạch này cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, toàn bộ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đều đã kiện toàn ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030.

Một chuyển biến đáng chú ý là thành phố đã chuyển từ chạy theo số lượng đạt chuẩn sang đầu tư chiều sâu cho nông nghiệp xanh, hữu cơ và tuần hoàn. Nối tiếp đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ ban hành từ năm 2022, đến cuối năm 2026, toàn thành phố có hơn 660ha sản xuất an toàn được chứng nhận VietGAP và hữu cơ.

Tại các xã miền núi như Tiên Yên, Đầm Hà, Ba Chẽ, Bình Liêu, cây quế truyền thống đang chuyển dần sang canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu. Trong chăn nuôi, thành phố khuyến khích mô hình an toàn sinh học, hướng tới năm 2030 đạt khoảng 3.220 tấn thịt hơi hữu cơ và 14 triệu quả trứng hữu cơ/năm; đồng thời xử lý rơm rạ, chất thải chăn nuôi thành phân bón quay vòng lại đồng ruộng.

Người dân thôn Khe Giấy, xã Lương Minh nuôi ong mật dưới tán rừng.

Cùng với đổi mới canh tác, hạ tầng thương mại và chuyển đổi số đang mở đường cho nông sản đi xa hơn. Đến tháng 10/2026, thành phố hỗ trợ đưa 458 sản phẩm OCOP xếp hạng 3-5 sao lên sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh; tiếp nhận thí điểm các hồ sơ điện mặt trời mái nhà tổng công suất khoảng 18MW…

Nhờ những giải pháp đồng bộ này, Quảng Ninh tiếp tục duy trì kết quả không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,47% và dư nợ tín dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt 4.619 tỷ đồng. Nhiều địa phương như Đầm Hà, đặc khu Cô Tô đã tiệm cận hoàn thành toàn bộ 47/47 chỉ tiêu xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới…

Tuy vậy, nhìn thẳng vào thực tế năm đầu giai đoạn 2026-2030 vẫn còn những nút thắt đòi hỏi sự quyết liệt hơn từ cơ sở. Trong năm 2026, thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn 2.400 tỷ đồng cho 294 dự án ở 32 xã, phường, đặc khu, nhưng đến ngày 20/10, tỷ lệ giải ngân lũy kế mới đạt 749,554 tỷ đồng (31,2%).

Qua kiểm tra của Sở NN&MT, tiến độ chuẩn bị đầu tư ở một số nơi còn chậm; việc lồng ghép các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân tại một số địa bàn chưa tương xứng với tốc độ đầu tư hạ tầng. Ở lĩnh vực nuôi biển công nghiệp, hay phát triển vùng nguyên liệu tập trung, bài toán thu hút doanh nghiệp chế biến sâu và liên kết các khâu vẫn cần cơ chế thông thoáng, sát thực tiễn hơn…

Xây dựng NTM hiện đại trên địa bàn Quảng Ninh vì thế không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, hay thiết chế văn hóa khang trang. Cốt lõi nằm ở sức sống bền bỉ của từng mô hình kinh tế xanh dưới tán rừng, ngoài bãi triều và trên những cánh đồng liên kết. Khi thành phố hoàn thiện khung thí điểm xã NTM hiện đại giai đoạn 2026-2030, những người nông dân biết tính toán vòng tuần hoàn sinh thái như anh Việt, anh Trưởng, anh Hếnh... chính là nền tảng vững chắc nhất cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Nguyễn Chiến

Thực hiện: Hùng Sơn