Nhân lên những tấm gương nữ nông dân tiêu biểu

Con số 63 gương nông dân xuất sắc của thành phố được tôn vinh tháng 10/2026 cho thấy sự chuyển biến trong tư duy, cách làm và khát vọng vươn lên làm giàu của người nông dân Quảng Ninh. Trong những tấm gương điển hình có nhiều gương mặt nữ xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn của Quảng Ninh.

Chị Trần Thị Hạnh là một trong những hội viên nông dân xuất sắc của khu phố Văn Miếu, phường Quảng Yên. Kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ tổng hợp, xây dựng dân dụng, mỗi năm Công ty TNHH MTV Xây dựng Bạch Đằng của gia đình chị Hạnh nhận thi công 10-12 công trình xây dựng như nhà ở, trường học, đường, điện... tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương với mức tiền công bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Chị Trần Thị Hạnh, nông dân xuất sắc của phường Quảng Yên kiểm tra công trình do công ty của chị thi công.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hạnh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân tổ chức, nhất là các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hằng năm, chị Hạnh đóng góp, ủng hộ kinh phí 13 triệu đồng tổ chức Tết vì người nghèo của phường, quỹ phòng chống thiên tai và Tết thiếu nhi cho trẻ em; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, hỗ trợ làm đường bê tông ngõ phố, lắp điện chiếu sáng khu dân cư, ủng hộ quỹ khuyến học của địa phương với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Mỗi năm chị Hạnh giúp đỡ 30 hộ khó khăn thông qua các hoạt động hướng dẫn kiến thức, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm và tiền vốn để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chị Hạnh (áo tím) sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt huyết với công tác của Hội Nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên Bùi Thị Huyền nhận xét: Chị Hạnh rất năng nổ, nhiệt huyết trong công tác của Hội nông dân và nhất là công tác an sinh xã hội của phường. Các phong trào văn hóa, thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư chị Hạnh luôn tích cực hưởng ứng và là điển hình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi...

Chị Hoàng Thị Hà, hội viên nông dân xuất sắc của phường Hoàng Quế kiểm tra diện tích trồng lúa chất lượng cao của gia đình.

Chị Hoàng Thị Hà là hội viên nông dân tích cực của phường Hoàng Quế, nhiều năm qua duy trì mô hình kinh tế hộ tổng hợp cho thu nhập lên tới 800 triệu đồng/năm. Với diện tích đất đai sẵn có khoảng 36.000m2, chị Hà đã trồng lúa chất lượng cao 2 vụ trong năm và tận dụng điều kiện tự nhiên ven sông để khai thác thủy sản, kết hợp trồng cây ăn quả và kinh doanh dịch vụ, nên quanh năm gia đình chị lúc nào cũng có nông sản thu hoạch. Trung bình mỗi năm từ sản xuất lúa 2 vụ gia đình chị Hà thu hơn 12 tấn thóc; nguồn thu từ thủy sản tự nhiên bằng cách lấy nước sông vào đầm cũng đạt 1,7 tấn tôm, cà ra, cáy, rươi các loại.

Ngoài sản xuất trực tiếp, chị Hà còn duy trì kinh doanh, bao tiêu thủy sản cho các hộ dân xung quanh và dịch vụ máy làm đất, thu hoạch cây ăn quả như cau, dừa, mít, xoài, hồng xiêm, hồng đỏ, chuối...

Phát triển kinh tế tổng hợp từ trồng trọt đến thủy sản, kết hợp dịch vụ mang lại thu nhập cao cho gia đình chị Hoàng Thị Hà (phường Hoàng Quế).

Cách làm kinh tế của chị Hoàng Thị Hà là kết hợp nhiều loại hình kinh tế trên cùng nền tảng sản xuất nông nghiệp. Mô hình giúp tận dụng lao động, đất đai, mặt nước và thời gian nông nhàn, phân tán rủi ro, tạo nguồn thu ổn định quanh năm. Chị Hà cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản để áp dụng vào sản xuất; chú trọng giữ sạch môi trường sinh thái tại các diện tích mặt nước tự nhiên phục vụ rươi và trồng giống lúa nếp cái hoa vàng gắn với chất lượng và thương hiệu địa phương.

Với những cách làm riêng trong lao động sản xuất, những nữ nông dân tiêu biểu của thành phố như chị Hạnh, chị Hà đã góp phần lan tỏa và nhân lên những nhân tố tích cực trong lao động sản xuất và gắn kết tinh thần thần hợp tác, trách nhiệm với cộng đồng để xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển.