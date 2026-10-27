Phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động hội viên, nông dân

Sáng 27/10, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố dự buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố Quảng Ninh triển khai đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy Quảng Ninh và nhiệm vụ công tác năm 2026. Các cấp hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung củng cố tổ chức, sâu sát cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số...; triển khai hiệu quả, sôi nổi, thiết thực.

Hội Nông dân thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt 19/24 chỉ tiêu Trung ương Hội giao năm 2026. Trong đó, các cấp hội đã kết nạp 2.751 hội viên, đạt 137,5%; thành lập 20 chi hội nghề nghiệp, đạt 250% kế hoạch; 56.219 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 149,9% kế hoạch. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay của Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân thành phố đạt 83,62 tỷ đồng, với 719 hội viên vay vốn; dư nợ của Ngân hàng CSXH đạt 2.121 tỷ đồng với 23.511 hộ vay; dư nợ qua Ngân hàng NN và PTNT đạt 588,8 tỷ đồng, thông qua 299 tổ vay vốn. Các cấp hội đã trang bị kỹ năng số cho 58.922 lượt hội viên, nông dân, đạt 615,9% kế hoạch.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, nhấn mạnh: Thời gian qua các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố tích cực triển khai đa dạng các mô hình phát triển kinh tế nông thôn; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động hội viên, nông dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; chủ động nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên; kịp thời tham mưu, đề xuất các chính sách; đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị trên cơ sở thực tiễn từ cơ sở Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo rà soát lại việc triển khai các mô hình, phong trào, hoạt động nhằm hạn chế tối đa chồng chéo, tích hợp nhiều nhiệm vụ vào một chương trình, đảm bảo nâng cao hiệu quả. Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ Hội Nông dân thành phố trong triển khai các nhiệm vụ, phong trào, hoạt động.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả Hội Nông dân thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại chỉ tiêu để có giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành mục tiêu; củng cố tổ chức hội sau sắp xếp phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới nội dung hoạt động của chi, tổ, hội nông dân nghề nghiệp gắn với đổi mới tổ chức hội; rà soát lại đội ngũ cán bộ chi hội tại cơ sở để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát huy vai trò "cánh tay nối dài"; đẩy mạnh chuyển đổi số đối với hoạt động của hội; tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương gắn nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân thành phố phối hợp với sở, ngành và doanh nghiệp hỗ trợ hội viên, nông dân nhằm xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, nông dân số; tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể, quỹ hỗ trợ nông dân gắn với liên kết theo chuỗi, bảo tồn nguồn vốn; nâng cao vai trò của hội trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.