Người nông dân tiêu biểu

Với niềm say mê nghiên cứu và mong muốn tạo ra những thiết bị hữu ích, giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân, ông Đinh Văn Giang, khu Sông Khoai 11 (xã Hiệp Hòa), đã dành nhiều năm nghiên cứu, chế tạo nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống. Những sáng kiến được ứng dụng rộng rãi, từng bước thương mại hóa, mang lại giá trị kinh tế thiết thực đã giúp ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là một trong 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới.

Một trong những sáng chế tiêu biểu, tạo dấu ấn trên hành trình nghiên cứu của ông Giang là máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Xuất phát từ thực tiễn công việc chăn nuôi của gia đình, khâu chuẩn bị thức ăn chiếm nhiều thời gian và công sức. Quan sát nguyên lý hoạt động của máy xay sinh tố, ông nảy ra ý tưởng chế tạo một thiết bị có kích thước lớn hơn, đủ khả năng xử lý thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Ông Đinh Văn Giang, khu Sông Khoai 11 (xã Hiệp Hòa), có nhiều sáng chế phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Sau khoảng 5 năm nghiên cứu, thử nghiệm với không ít lần thất bại, chiếc máy đầu tiên được ông Giang cho ra đời vào năm 1995. Máy sử dụng hệ thống dao băm vận hành bằng điện, thiết bị có khả năng xử lý nhiều loại nguyên liệu, giúp công việc chuẩn bị thức ăn nhanh và hiệu quả hơn nhiều lần so với phương pháp thủ công. Ban đầu, ông đưa máy vào sử dụng trong gia đình, sau đó chế tạo với giá gốc để các hộ chăn nuôi lân cận dùng thử.

Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều hộ chăn nuôi tìm đến đặt hàng. Ông Giang đầu tư thêm máy móc, nhân công, mở rộng quy mô sản xuất và liên tục cải tiến sản phẩm. Đến nay, máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng tiện ích đã được cấp bằng độc quyền; doanh thu từ sản phẩm trong 3 năm gần đây đạt khoảng 9 tỷ đồng.

Từ thành công này, ông tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển thành 24 dòng máy với các kích cỡ khác nhau, như: Máy băm, nghiền đá siêu mịn; máy thái tôm, mực; máy chế biến giò, chả; máy ép viên; máy chế biến thức ăn cho gia cầm; máy hút bùn, dọn ao nuôi trồng thủy sản; máy hút bể phốt giữ nguyên khí ga... Tính đến nay, sau hơn 30 gắn bó với nghề chế tạo, cơ sở của ông đã sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm máy móc các loại. Nhiều sản phẩm được đưa ra thị trường quốc tế, có mặt tại Lào, Campuchia, Indonesia và một số quốc gia châu Á.

Ông Đinh Văn Giang (ngoài cùng, bên phải) được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các sáng chế của ông từng đạt giải cao tại nhiều cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và Trung ương. Năm 2015 và 2017, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Việc được vinh danh trong số 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới tiếp tục là sự ghi nhận đối với hành trình lao động sáng tạo bền bỉ của người nông dân giàu nghị lực.

Không chỉ phát huy hết năng lực của mình để tạo ra những sản phẩm có ích giúp người nông dân phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, ông Giang còn hỗ trợ, truyền cảm hứng sáng tạo cho lớp trẻ sau này thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn kỹ thuật.

Ông Giang chia sẻ: Sáng tạo không phải đặc quyền của những người được đào tạo chuyên sâu mà có thể bắt nguồn từ bất kỳ ai, kể cả người nông dân gắn bó với đồng ruộng hay những em nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường. Điều cần thiết là khơi dậy niềm đam mê, tạo môi trường để mỗi người mạnh dạn biến ý tưởng thành sản phẩm hữu ích.

Với ông Đinh Văn Giang, bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo khoa học, kể cả người nông dân.

Những sáng chế mang dấu ấn của ông Đinh Văn Giang không chỉ là hàng hóa, phục vụ hàng nghìn người sản xuất, mà còn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi và khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là phẩm chất tiêu biểu của người nông dân thời kỳ đổi mới, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.