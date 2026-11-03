Tương lai của HLV Michael Carrick tại Manchester United vẫn chưa rõ ràng

Manchester United đang trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, thành tích tệ nhất của đội bóng trong gần 40 năm. Phong độ sa sút cùng sự bất bình ngày càng lớn của người hâm mộ khiến HLV Michael Carrick chịu sức ép nặng nề trước những đồn đoán về nguy cơ mất việc. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh khẳng định chỉ tập trung vào hai trận đấu quan trọng trong tuần này.

HLV trưởng Manchester United Michael Carrick phản ứng trong trận đấu giữa Chelsea và Manchester United tại Giải Ngoại hạng Anh, ở London (Anh), ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Michael Carrick có nhiều năm gắn bó với Manchester United, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Trong 12 năm thi đấu tại Old Trafford (2006-2018), cựu tiền vệ người Anh cùng đội bóng giành năm chức vô địch Ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League. Sau khi giải nghệ, ông tham gia ban huấn luyện dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer, rồi tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong ba trận năm 2021. Carrick sau đó chuyển sang dẫn dắt Middlesbrough trước khi trở lại Manchester United vào tháng 1/2026, thay thế Ruben Amorim.

Đợt nghỉ hai tuần dành cho các đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ ngày 9/11, có thể là thời điểm thích hợp để ban lãnh đạo Manchester United quyết định tương lai của HLV Michael Carrick. Trước đó, đội bóng sẽ tiếp đón Roma tại Champions League vào thứ Ba và gặp Aston Villa ở Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật.

“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”, Carrick thừa nhận khi đề cập đến tương lai của mình.

Dù vậy, nhà cầm quân người Anh vẫn muốn cùng Manchester United tạo dấu ấn trong những trận đấu sắp tới, trước mắt là cuộc tiếp đón Roma trên sân Old Trafford. Đây là đối thủ gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp với Carrick. Năm 2007, khi còn thi đấu cho Manchester United, anh từng ghi hai bàn trong chiến thắng 7-1 trước Roma ở trận lượt về tứ kết Champions League.

“Có thể mọi người nghĩ tôi điên rồ khi nhìn vào kết quả và tình hình hiện tại. Nhưng tôi thực sự rất mong chờ trận đấu ngày mai. Đó là điều tôi đang tập trung”, Carrick chia sẻ.

“Chuyện gì đến sau đó rồi cũng sẽ đến, bất kể theo hướng nào. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn tạo nên một đêm đáng nhớ”.

Manchester United hiện trải qua chuỗi trận không thắng dài nhất kể từ năm 1988. Đội bóng từng là thế lực hàng đầu bóng đá Anh đang đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Tại Champions League, đội xếp thứ 20 trong tổng số 36 đội tham dự.

Tuy nhiên, Carrick khẳng định bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn tích cực và các cầu thủ không thiếu quyết tâm.

“Tôi không nghi ngờ sự tận tâm của các cầu thủ đối với câu lạc bộ, với tôi hay với nhau. Chúng tôi cần chơi tốt hơn và đưa ra những quyết định chính xác hơn trên sân, nhưng tinh thần cống hiến không phải vấn đề”, ông nhấn mạnh.

Carrick tiếp tục đặt niềm tin vào Lisandro Martinez

Một trong những cầu thủ chịu nhiều chỉ trích nhất hiện nay là hậu vệ người Argentina Lisandro Martinez.

Sau thất bại trước Atletico Madrid tại Champions League tháng trước, Martinez công khai chỉ trích các quan chức câu lạc bộ trong những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Trong trận gặp Chelsea ngày 31/10, hậu vệ này tiếp tục gây thất vọng khi nhận hai thẻ vàng chỉ trong bốn phút, khiến Manchester United phải chơi thiếu người và nhận thất bại 0-2.

Khi Martínez rời sân sau khi nhận thẻ đỏ, Carrick không nhìn về phía cầu thủ này. Tuy nhiên, ông khẳng định vẫn tin tưởng tinh thần thi đấu của hậu vệ người Argentina. “Tôi hoàn toàn không lo ngại về sự tận tâm của Martinez. Trong bóng đá, đôi khi bạn đưa ra quyết định đúng, đôi khi mắc sai lầm, có lúc mọi chuyện diễn ra thuận lợi và cũng có lúc không. Nhưng chắc chắn tinh thần cống hiến không phải vấn đề”, Carrick nói.