Manchester United ngược dòng nghẹt thở trước Roma tại Old Trafford

Ngày 3/11, Manchester United lội ngược dòng đánh bại AS Roma 3-2 trên sân Old Trafford tại Champions League, sau khi bị dẫn trước hai bàn chỉ trong 17 phút đầu trận. Bruno Fernandes và Matheus Cunha trở thành những người hùng, giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng đầy kịch tính.

Matheus Cunha ghi bàn thắng thứ ba cho Manchester United trong trận gặp AS Roma ở vòng phân hạng Champions League tại Manchester, Anh, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Trở lại sân nhà Old Trafford, Manchester United nhập cuộc đầy khó khăn khi liên tiếp để Roma chọc thủng lưới. Chỉ sau 17 phút, đội bóng Anh đã bị dẫn 0-2, đánh dấu khởi đầu tệ nhất trong lịch sử các trận đấu trên sân nhà của họ tại đấu trường châu Âu.

Hai bàn thua chóng vánh đẩy Manchester United vào tình thế bất lợi, đồng thời khiến sức ép lên HLV Michael Carrick ngày càng lớn. Trong bối cảnh đội bóng đang trải qua mùa giải nhiều khó khăn, nguy cơ nhận thêm một thất bại ngay tại Old Trafford khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi trong hiệp 2. Manchester United thi đấu khởi sắc và từng bước thu hẹp cách biệt. Bruno Fernandes thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà khi thực hiện thành công quả phạt đền ở lần đá lại.

Sau bàn rút ngắn tỷ số, Matheus Cunha trở thành tâm điểm với hai pha lập công liên tiếp, giúp Man United hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục để dẫn ngược Roma 3-2.

Kịch tính chưa dừng lại khi Cunha nhận thẻ đỏ, khiến Manchester United phải thi đấu thiếu người. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn bảo toàn lợi thế đến hết trận, khép lại cuộc đối đầu đầy cảm xúc bằng chiến thắng quan trọng.

Kết quả 3-2 không chỉ mang về 3 điểm cho Manchester United tại Champions League mà còn giúp HLV Michael Carrick phần nào giải tỏa sức ép. Từ chỗ đứng trước nguy cơ thất bại nặng nề, Quỷ đỏ đã tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng chú ý của loạt trận ngày 3/11.