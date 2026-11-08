Ngoại hạng Anh: Manchester United đối đầu Aston Villa tối 8/11 trong cuộc đua thoát nhóm xuống hạng

Ngày 8/11, Manchester United sẽ tiếp đón Aston Villa tại vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), khi đội chủ nhà đang đứng sát nhóm xuống hạng, còn Aston Villa duy trì chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu.

Matheus Cunha ghi bàn thắng thứ ba cho Manchester United trong trận gặp AS Roma ở vòng phân hạng Champions League tại Manchester, Anh, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Sau 9 vòng đấu, Manchester United mới giành được 7 điểm, gồm 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại, đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick chưa có thêm chiến thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8.

Tuy nhiên, Manchester United vừa đánh bại AS Roma 3-2 tại UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu), giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu, sau khi bị dẫn trước 2 bàn, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Aston Villa đứng thứ 10 với 12 điểm sau 9 vòng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nhưng vừa để thua Barcelona 0-3 tại Champions League.

Trước chuyến làm khách tại Old Trafford, tiền vệ Emiliano Buendía của Aston Villa đánh giá Manchester United vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và chiến thắng trước Roma có thể giúp đội chủ nhà thêm tự tin.

Cả hai đội đều thiếu một số cầu thủ quan trọng trong trận đấu này. Manchester United không có Lisandro Martínez vì án treo giò và Carlos Baleba do chấn thương. Về phía Aston Villa, Matty Cash cũng phải nghỉ thi đấu vì án treo giò, còn Amadou Onana và Matteo Ruggeri không thể ra sân do chấn thương.

Về thành tích đối đầu, Manchester United có thành tích đối đầu tốt hơn khi thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Trong 31 lần tiếp đón Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, Manchester United thắng 24 trận, hòa 5 trận và chỉ thua 2 trận.

Cuộc đối đầu ngày 8/11 là trận đấu cuối cùng của 2 đội trước khi giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để các cầu thủ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Manchester United cần 1 chiến thắng để cải thiện vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, trong khi Aston Villa có cơ hội nối dài chuỗi 5 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh.

Ngoài cuộc đối đầu giữa Manchester United và Aston Villa, vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh ngày 8/11 còn có 4 trận đấu cùng diễn ra lúc 21 giờ (giờ Việt Nam), gồm Brighton gặp Brentford, Crystal Palace tiếp đón Liverpool, Ipswich Town đối đầu Bournemouth và Sunderland gặp Chelsea.