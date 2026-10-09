“Giữ lửa” cho phong trào cơ sở

Từ cơ sở, phong trào phụ nữ ở Quảng Ninh đang được tạo sức sống bằng chính sự chủ động và trách nhiệm của hội viên. Vai trò của phụ nữ trong cộng đồng ngày càng được khẳng định, góp phần đưa bình đẳng giới hiện diện trong những thay đổi cụ thể trong đời sống.

Với hơn 2.100 hội viên, Hội LHPN phường Bãi Cháy lựa chọn nhiều cách để thu hút chị em tham gia. Người yêu thích văn hóa, thể thao có thể tìm thấy không gian ở các câu lạc bộ dân vũ; người quan tâm đến gia đình, con cái có các hoạt động chia sẻ kiến thức; phụ nữ làm kinh tế được kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt phần lớn hội viên đều tham gia công tác bảo vệ môi trường…

Chị Hoàng Thị Thu Phương (áo trắng), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Cháy cùng hướng dẫn hội viên nhảy dân vũ.

Trong cách tổ chức ấy, vai trò của cán bộ Hội cơ sở đặc biệt quan trọng. Chị Hoàng Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Cháy, không chỉ duy trì các hoạt động thường xuyên, mà còn chú trọng kết nối, khơi dậy sự chủ động của hội viên. Sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng giúp các hoạt động Hội ngày càng gắn bó với đời sống khu dân cư.

Từ suy nghĩ “việc nhỏ, ý nghĩa lớn”, chị Phương khởi xướng mô hình “Ngôi nhà xanh” tại các khu phố. Chai lọ, giấy vụn, kim loại phế liệu được thu gom, bán gây quỹ; mỗi “Ngôi nhà xanh” có thể mang về khoảng 800.000 đồng mỗi tuần. Nguồn kinh phí được dành để hỗ trợ trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cách làm này tạo sự gắn kết giữa bảo vệ môi trường với trách nhiệm xã hội, để mỗi phần việc của hội viên không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Bãi Cháy, chia sẻ: Muốn phong trào phát triển bền vững thì trước hết phải làm tốt công tác dân vận. Cán bộ Hội phải gần hội viên, hiểu chị em đang cần gì, gặp khó khăn ở đâu để cùng tìm cách tháo gỡ. Khi mình thực sự lắng nghe và đồng hành, hội viên sẽ thấy các hoạt động Hội gần với cuộc sống, từ đó chủ động tham gia và cùng nhau duy trì phong trào.

Còn tại khu Hồng Hải 6B (phường Hạ Long), sức sống của phong trào lại được tạo nên từ sự đồng lòng của từng hội viên. Dọc tuyến đường ven bờ vịnh Hạ Long, những khóm hoa được chăm sóc thường xuyên tạo nên diện mạo tươi mới cho khu phố. Để có được những tuyến đường ấy, hội viên phụ nữ không chờ đến các đợt phát động mà chủ động cùng nhau dọn vệ sinh, nhổ cỏ, trồng và chăm sóc hoa.

Hội viên phụ nữ khu phố Hồng Hải 6B (phường Hạ Long) chăm sóc tuyến đường hoa ven biển.

Từ một vài người khởi xướng, đến nay ngày càng có thêm hội viên tham gia. Việc chung dần trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên. Người tham gia vừa làm, vừa vận động, nhắc nhở và động viên nhau cùng thực hiện. Chính sự kiên trì ấy tạo nên sức sống bền bỉ cho phong trào.

Trong quá trình xây dựng thành phố Quảng Ninh theo hướng văn minh, hiện đại, những người phụ nữ ở khu dân cư đang cho thấy một vai trò ngày càng rõ nét: Vừa là lực lượng tham gia, vừa là người khởi xướng, kết nối và duy trì phong trào.

Từ tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến hướng dẫn thực hành, hội viên phụ nữ đang từng bước làm quen với các công cụ số, đồng thời hỗ trợ những người còn hạn chế về kỹ năng. Cách làm “người biết giúp người chưa biết” giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, nhất là với phụ nữ tại khu dân cư.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tạo thêm động lực để các chi, tổ Hội đưa kỹ năng số vào sinh hoạt thường xuyên. Các mô hình như “Cán bộ Hội với AI”, “Gia đình số”, “Công dân số”, Câu lạc bộ Phụ nữ tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số… mở ra môi trường để hội viên vừa học, vừa thực hành và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ vậy, chuyển đổi số không chỉ dừng ở những đợt phát động mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống cộng đồng.

Khi phụ nữ không chỉ hưởng ứng mà trở thành một trong những lực lượng tạo nên và duy trì phong trào, “ngọn lửa” ở cơ sở sẽ được tiếp nối. Và từ những thay đổi gần gũi trong mỗi khu dân cư, bình đẳng giới đang từng bước trở thành một phần tự nhiên của đời sống cộng đồng.