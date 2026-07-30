Hội nghị Lãnh sự danh dự Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2

Sáng 30/7, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2. Dự hội nghị, về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại các nước và các Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài; về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị Lãnh sự danh dự Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh: Hội nghị Lãnh sự danh dự Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 là dịp quý giá để tổng kết, đánh giá hoạt động của các Lãnh sự danh dự, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Lãnh sự danh dự; phát huy hơn nữa vai trò của Lãnh sự danh dự trong việc hỗ trợ công tác lãnh sự và bảo hộ công dân tại nước tiếp nhận.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị cũng hướng đến việc chủ động thiết lập và củng cố kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các Lãnh sự danh dự nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác kinh tế với các địa bàn có Lãnh sự danh dự. Qua đó, tạo cơ hội để các Lãnh sự danh dự tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng hợp tác của Việt Nam; củng cố, thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với nước tiếp nhận.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Quảng Ninh xác định đối ngoại địa phương là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Những kết quả tích cực về mọi mặt Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua có sự đồng hành, hỗ trợ rất tích cực của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt là đội ngũ các Lãnh sự danh dự Việt Nam.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn nhân Hội nghị Lãnh sự danh dự Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2, Quảng Ninh tiếp tục nhận được sự đồng hành của các Lãnh sự danh dự trong việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh; đồng thời kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Quảng Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, logistics, kinh tế biển, năng lượng xanh, du lịch chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực. Thông qua mạng lưới các Lãnh sự danh dự, hình ảnh về một Quảng Ninh năng động, đổi mới, an toàn, thân thiện và hội nhập sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến cộng đồng quốc tế.

Các vị đại biểu xem clip quảng bá về tiềm năng, lợi thế và thành tựu của Quảng Ninh được phát tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức tổng kết hoạt động của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài thời gian qua. Các đại biểu là Đại sứ Việt Nam tại các nước và các Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài đã tham luận một số nội dung về kết quả triển khai công tác Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài; công tác quản lý, phối hợp với Lãnh sự danh dự trong địa bàn phụ trách; tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, công tác bảo hộ công dân và một số tham luận về vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối địa phương và doanh nghiệp…

Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam và Bằng khen cho một số Lãnh sự danh dự.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin tới các Lãnh sự danh dự về kết quả triển khai công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua và giới thiệu về các định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XIV Đảng.

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam và Bằng khen cho một số Lãnh sự danh dự có nhiều thành tích, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác ngoại giao của Việt Nam.