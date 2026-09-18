Đổi mới sinh hoạt chi bộ vùng DTTS

Thời gian qua, sinh hoạt chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh chú trọng đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt, sát cơ sở. Từ việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, điều chỉnh thời gian sinh hoạt phù hợp, đến lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm để thảo luận, thống nhất giải pháp... đã giúp cho chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, góp phần phát huy vai trò hạt nhân chính trị ngay từ cơ sở.

Chi bộ thôn Lục Nà, xã Lục Hồn tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2026.

Tại Chi bộ thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, một buổi sinh hoạt chi bộ không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tới, mà trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên cùng trao đổi, bàn bạc những vấn đề đang đặt ra ngay trên địa bàn. Chi bộ thôn Lục Nà có 55 đảng viên, với đặc điểm đảng viên phân bố ở nhiều nhóm tuổi, điều kiện tham gia sinh hoạt khác nhau, việc tổ chức sinh hoạt phù hợp với thực tế địa bàn được chi bộ hết sức quan tâm.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Lục Nà Nông Tiến Đức, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ chú trọng đổi mới từ khâu chuẩn bị nội dung, lựa chọn những vấn đề thiết thực, sát với tình hình thôn để đưa ra trao đổi, thảo luận. Những nội dung liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, việc thực hiện các dự án trên địa bàn, hay những vấn đề người dân đang quan tâm đều được chi bộ cập nhật, đưa vào sinh hoạt, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia giải quyết công việc chung.

Qua đó, các ý kiến tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện chủ trương hiến đất để triển khai các dự án; tình hình sâu bệnh trên cây lúa, cây dong riềng và những giải pháp bảo vệ sản xuất. Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cũng được chú trọng, giúp đảng viên chủ động cập nhật thông tin, nghiên cứu nội dung trước các buổi sinh hoạt, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả của cuộc sinh hoạt. “Với địa bàn vùng đồng bào DTTS, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì nội dung phải gần dân, sát dân, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương” - Bí thư Chi bộ thôn Lục Nà chia sẻ.

Ông Bàn Trường Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh (bên phải) nắm bắt tình hình, vận động nhân dân trên địa bàn.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, bên cạnh đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, các đảng viên cũng tập trung thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong tháng tới và những tháng cuối năm. Điểm đáng chú ý là nội dung thảo luận được gắn với những vấn đề đang phát sinh từ đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tại thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh, hiệu quả của đổi mới sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Những vấn đề được đưa ra bàn bạc tại các kỳ sinh hoạt không dừng lại ở việc thống nhất chủ trương, mà từng nội dung được cụ thể hóa bằng phần việc, trách nhiệm của đảng viên, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Vừa qua, trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, cải tạo các ngầm tràn phòng chống ngập lụt và chỉnh trang khu dân cư trên trục đường thôn Phủ Liễn, vai trò của đảng viên càng được thể hiện rõ. Từ nội dung được thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên cùng lãnh đạo thôn và lực lượng chức năng trực tiếp xuống từng tuyến đường, đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến và giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn. Qua đó, giúp nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của công trình, nhất là việc phòng chống ngập lụt, bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang khu dân cư.

Ông Bàn Trường Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ Liễn, cho biết: Tại địa bàn vùng đồng bào DTTS, để chủ trương của Đảng đến được với người dân thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, hiểu dân và gương mẫu trong thực hiện. Vì vậy, cùng với việc duy trì nền nếp sinh hoạt, chi bộ chú trọng trao đổi những vấn đề cụ thể của thôn, phân công đảng viên phụ trách, trực tiếp nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân.

Từ thực tiễn ở Lục Nà, Phủ Liễn cho thấy, đổi mới sinh hoạt chi bộ trước hết không nhất thiết phải bắt đầu từ những nội dung lớn, mà có thể từ chính cách lựa chọn vấn đề cần bàn bạc, cách tổ chức thảo luận và trách nhiệm của từng đảng viên sau sinh hoạt.

Ở các chi bộ vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Quảng Ninh, cách làm này đang từng bước được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn. Các chi bộ chú trọng đổi mới thời gian, địa điểm sinh hoạt để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia đầy đủ; tăng thời lượng trao đổi, thảo luận, tập trung vào những vấn đề nổi lên trong đời sống nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của đảng viên có uy tín, đảng viên am hiểu phong tục, tập quán trong tuyên truyền, vận động quần chúng.

Cùng với đó, các chi bộ từng bước khai thác hiệu quả nền tảng số, nhất là Sổ tay đảng viên điện tử, để cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu trước nội dung sinh hoạt, cập nhật các chủ trương, nghị quyết mới và trao đổi thông tin. Việc ứng dụng công nghệ được gắn với đổi mới phương pháp điều hành, giảm thời gian phổ biến những nội dung đã được cung cấp, dành nhiều hơn cho thảo luận, liên hệ thực tiễn và thống nhất nhiệm vụ cụ thể.

Một yêu cầu được các chi bộ quan tâm là sau mỗi kỳ sinh hoạt phải xác định rõ những việc cần làm, người thực hiện và trách nhiệm của đảng viên. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được chi bộ tập trung bàn bạc, thống nhất giải pháp; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, phản ánh kịp thời lên cấp ủy, chính quyền cấp trên. Qua đó, sinh hoạt chi bộ trở thành một trong những kênh quan trọng để nắm tình hình cơ sở, đồng thời tạo sự thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.