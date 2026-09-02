Quảng Ninh bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cùng với chuỗi hoạt động, sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh, nhu cầu đi lại, tham quan của người dân và du khách trên địa bàn tăng cao. Chủ động từ sớm, từ xa, Công an thành phố Quảng Ninh triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tổ chức phân luồng, điều tiết tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần giữ giao thông an toàn, thông suốt.



Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 18 vẫn tăng cao.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người, song không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; không xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách gây mất trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra 6.765 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý 941 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 trường hợp, trừ điểm 136 giấy phép lái xe và tạm giữ 169 phương tiện. So với 5 ngày liền kề trước kỳ nghỉ lễ, số trường hợp bị xử phạt tăng 246 trường hợp.

Nhiều tổ công tác được Phòng CSGT, Công an thành phố bố trí trên các trục giao thông trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ người tham gia giao thông khi có yêu cầu.

Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, phát hiện và xử lý 135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 236 trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 26 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, với tổng số tiền phạt 117,5 triệu đồng.

Trên tuyến đường thủy, lượng tàu du lịch và phương tiện phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long tăng cao. Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, kiểm soát điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và hoạt động vận tải hành khách. Nhờ đó, dù lưu lượng phương tiện tăng mạnh, toàn tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông; 6 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy được phát hiện, xử lý.

Trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 trường hợp vi phạm.

Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng CSGT duy trì nghiêm các tổ tuần tra trên các tuyến luồng, điểm tham quan trên vịnh.

Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất trên 1 tàu du lịch tại điểm tham quan hang Đầu Gỗ.

Kết quả trên cho thấy việc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng phù hợp; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm đã góp phần giữ vững TTATGT trong những ngày cao điểm. Qua đó, bảo đảm nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, phục vụ an toàn các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.