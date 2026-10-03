Hầm chui cầu Sơn Tiến: Nỗi lo ô nhiễm và mất an toàn giao thông

Điểm tập kết rác thải tại hầm chui cầu Sơn Tiến (phường Quyết Thắng, Thái Nguyên) gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc, đòi hỏi sớm di dời.

Thời gian qua, người dân sống quanh khu vực hầm chui cầu Sơn Tiến, thuộc đường Z115, tổ 12, phường Quyết Thắng, Thái Nguyên, phải chịu ô nhiễm không khí, đồng thời nơm nớp lo ngại nguy cơ tai nạn giao thông. Nguyên nhân xuất phát từ điểm tập kết rác thải tự phát đã tồn tại kéo dài dưới chân hầm chui. Trước thực trạng này, địa phương đang tìm giải pháp xử lý.

Tập kết và vận chuyển rác thải tại hầm chui cầu Sơn Tiến qua tổ 12, phường Quyết Thắng.

Hầm chui qua cầu Sơn Tiến trên tuyến đường Z115 là nút giao thông quan trọng, kết nối các khu dân cư thuộc tổ 12, phường Quyết Thắng. Thế nhưng, nhiều năm nay, khu vực này lại trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày, gần 20 xe gom rác tập kết sát đường đi, ngay lối vào hầm chui. Đây là nơi rác thải sinh hoạt được trung chuyển tạm thời trước khi xe chuyên dụng của đơn vị môi trường đến vận chuyển đi xử lý. Tình trạng này kéo dài khiến khu vực thường xuyên bốc mùi khó chịu, ruồi nhặng vây quanh.

Áp lực ô nhiễm càng gia tăng khi tổ 12 có nhiều nhà trọ, trong khi sinh viên vừa bước vào năm học mới, khiến lượng rác thải phát sinh tăng lên. Trước đây, khu vực này chỉ là điểm tập kết rác của xóm Nước Hai cũ.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại các xóm, tổ dân phố, kể từ ngày 1-10, địa điểm này tiếp nhận thêm toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt từ xóm Sơn Tiến cũ. Hai xóm nay được sáp nhập thành tổ 12 mới.

Lượng rác dồn về tăng không chỉ khiến mùi hôi thối thêm nồng nặc mà còn tạo áp lực lớn cho lực lượng thu gom rác trên địa bàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, điểm tập kết rác dưới hầm chui cầu Sơn Tiến còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hầm chui có lòng đường hẹp, tầm nhìn hạn chế. Việc các xe gom rác chiếm dụng một phần mặt đường càng khiến nguy cơ va chạm gia tăng.

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực này đã xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông do người điều khiển phương tiện không kịp xử lý khi gặp chướng ngại vật là các xe rác.

Ban ngày, tầm nhìn qua hầm chui vốn đã hạn chế; vào buổi tối, nguy cơ càng tăng cao. Trong khi đó, lực lượng thu gom rác chỉ đặt tạm một số tín hiệu cảnh báo thô sơ, khó nhận biết từ xa đối với người điều khiển xe máy, ô tô qua lại.

Tập kết và vận chuyển rác thải tại hầm chui cầu Sơn Tiến qua tổ 12, phường Quyết Thắng.

Bà Phạm Thị Hồng, Bí thư Chi bộ tổ 12, cho biết chi bộ và chính quyền tổ dân phố đã nhiều lần nhận được phản ánh, bức xúc của người dân. Bà con mong muốn các cấp chính quyền sớm di dời điểm tập kết rác khỏi khu vực hầm chui, vừa bảo đảm an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông, vừa trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư.

Trước những phản ánh của người dân tổ 12, chính quyền phường Quyết Thắng cho biết đã nắm bắt tình hình và đang tìm giải pháp xử lý hiệu quả, lâu dài. Tuy nhiên, việc giải quyết dứt điểm tình trạng này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Phạm Thái Thịnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Quyết Thắng, thừa nhận những bất cập tại điểm tập kết rác dưới hầm chui cầu Sơn Tiến. Theo ông Thịnh, việc tìm kiếm mặt bằng mới đủ điều kiện để bố trí và di dời điểm tập kết rác không thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ đất công trên địa bàn phường hạn chế. Việc lựa chọn vị trí vừa xa khu dân cư, vừa thuận tiện cho công tác thu gom và hoạt động của xe chuyên dụng là bài toán phức tạp, cần có phương án phù hợp.

Trong khi chờ giải pháp lâu dài, địa phương và đơn vị chuyên môn cần sớm triển khai các biện pháp cấp thiết nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và bảo đảm an toàn cho người dân.