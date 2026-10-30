Cần bảo đảm an toàn giao thông trên QL10

Trên tuyến QL10, tình trạng xe tải chở đất, vật liệu san lấp hoạt động với mật độ cao, trong khi công tác nâng cấp, sửa chữa đường còn chậm và việc bảo đảm an toàn tại một số khu vực thi công chưa được thực hiện đầy đủ, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT cao.

Áp lực từ hoạt động vận tải

Ghi nhận trên tuyến QL10 cho thấy, các phương tiện vận tải chở đất, vật liệu san lấp thường xuyên hoạt động với tần suất cao. Nhiều xe có tải trọng hàng chục tấn di chuyển liên tục, có thời điểm gần chục chiếc nối đuôi nhau trên đường. Mật độ xe tải lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn, nhất là khi các phương tiện cùng lưu thông trên những đoạn đường có điều kiện khai thác và tổ chức giao thông còn hạn chế.

Các phương tiện vận tải có trọng tải lớn chạy liên tục, bụi mù mịt tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Hoạt động vận tải với tần suất cao không chỉ tạo áp lực đối với hạ tầng giao thông, mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Với đặc thù là phương tiện có khối lượng lớn, xe tải chở đất, vật liệu san lấp cần tuân thủ nghiêm các quy định về tải trọng, tốc độ, khoảng cách an toàn và phần đường lưu thông.

Đáng chú ý, khi lưu lượng xe tải tăng cao, việc bảo đảm an toàn không thể chỉ trông chờ vào ý thức của người điều khiển phương tiện mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường và các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải. Công tác kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.

Khắc phục bất cập tại các điểm thi công

Bên cạnh áp lực từ hoạt động vận tải, công tác nâng cấp, sửa chữa QL10 cũng đang đặt ra những vấn đề cần sớm giải quyết. Tiến độ thi công tại một số đoạn còn chậm, công việc triển khai ngắt quãng, chưa liên tục, tạo nên tình trạng thi công “xôi đỗ”. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, mà còn gây khó khăn cho việc tổ chức giao thông trong quá trình thi công.

Hệ thống dây đảm bảo ATGT sơ sài và tiềm ẩn xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông.

Tại những vị trí đang sửa chữa, việc bố trí hệ thống cảnh báo, phân định rõ khu vực thi công và phần đường dành cho phương tiện lưu thông rất sơ sài và thiếu. Việc thiếu rào chắn hoặc biển báo không rõ ràng, người điều khiển phương tiện có thể không kịp nhận biết những thay đổi về mặt đường, hướng lưu thông và các chướng ngại vật phía trước, đặc biệt là vào buổi tối.

Lý giải về tiến độ công trình, ông Phạm Xuân Hạ, Công ty Thành An, đại diện đơn vị thi công, cho biết: Do thiếu mặt bằng nên việc triển khai thi công chưa thể thực hiện liên tục, buộc đơn vị phải tổ chức làm cầm chừng. Đối với những đoạn đường chưa được quan tâm thỏa đáng về ATGT, nhà thầu sẽ triển khai các biện pháp cụ thể hơn trong thời gian tới.

Việc thiếu mặt bằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, song không thể trở thành lý do để xem nhẹ các yêu cầu bảo đảm an toàn. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, nhà thầu cần chủ động rà soát toàn bộ phạm vi thi công, bố trí rào chắn, biển báo và dây cảnh báo phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời thường xuyên kiểm tra, bổ sung các hạng mục đã bị xê dịch, hư hỏng hoặc không còn phát huy hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Để bảo đảm trật tự ATGT trên QL10, Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, đồng thời chủ động ngăn ngừa những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra và tuyên truyền ATGT cho lái xe.

Tuy nhiên, để tạo chuyển biến rõ nét, công tác tuần tra, kiểm soát cần gắn với việc nắm chắc tình hình thực tế trên tuyến, chú trọng những khu vực có mật độ xe tải lớn và các vị trí đang thi công. Những hành vi vi phạm về tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, không bảo đảm khoảng cách an toàn cần được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Bảo đảm ATGT trên QL10 là trách nhiệm chung của lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu thi công, doanh nghiệp vận tải và mỗi người tham gia giao thông. Khi những bất cập trong tổ chức thi công được khắc phục, hoạt động vận tải được kiểm soát chặt chẽ và các hành vi vi phạm được xử lý kịp thời, nguy cơ tai nạn mới có thể từng bước được hạn chế, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến đường.