Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo Kết luận số 91-KL/TW, xem xét đề nghị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về Đề án tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 (Tờ trình số 57-TTr/BTGDVTW, ngày 15/7/2026) và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư kết luận: Giai đoạn 2026-2030 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức kỷ niệm trong giai đoạn mới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Về nội dung, quy mô và phương thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt sâu sắc yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng phải hướng về nhân dân, lấy giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục làm trọng tâm. Trong đó, xác định nội dung, hình thức tổ chức bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất, ý nghĩa và điều kiện thực tế của từng sự kiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi sự kiện xác định rõ mục tiêu, nội dung cốt lõi, thông điệp, đối tượng và kết quả cần đạt làm cơ sở lựa chọn các hoạt động phù hợp. Rà soát, tích hợp nội dung tương đồng, giảm trùng lặp, dàn trải, tổ chức triển khai thực chất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục lịch sử, truyền thống, Ban Bí thư yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống chủ động, xuyên suốt từ quá trình chuẩn bị, tổ chức đến phát huy giá trị của sự kiện; xây dựng sớm định hướng nội dung, chủ đề tuyên truyền kỷ niệm và có kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất, sinh động, tạo hiệu ứng sâu rộng và phù hợp với từng đối tượng.

Đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, kết hợp hiệu quả báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, bảo tàng, di tích, nhà trường với các phương thức truyền thông hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, số hóa và khai thác tư liệu, dữ liệu, di sản, tạo điều kiện để nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu, tương tác, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, nhất là phục vụ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội. Chú trọng tuyên truyền và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về lãnh đạo, chỉ đạo và bảo đảm các điều kiện tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng bộ các mặt công tác và điều kiện tổ chức; xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn và kế hoạch cụ thể đối với từng sự kiện, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, quy mô. Phân công, phân cấp rõ ràng, đúng thẩm quyền, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Các ban, bộ, ngành, địa phương chủ động xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm đối với những công việc thuộc thẩm quyền. Việc bổ sung sự kiện, hoạt động ngoài kế hoạch phải được cân nhắc kỹ về sự cần thiết, tính chất, ý nghĩa, quy mô, nguồn lực và phù hợp với tổng thể chung, chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết, bảo đảm đúng thẩm quyền, thiết thực, hiệu quả.

Quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách và các nguồn lực; ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thật sự cần thiết, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực; phát huy hiệu quả các thiết chế, cơ sở vật chất, tư liệu, sản phẩm đã có; tăng cường phối hợp, sử dụng chung nguồn lực, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm. Đối với các sự kiện có quy mô lớn, tập trung đông người, phải đặc biệt quan tâm các điều kiện phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn, thuận lợi, văn minh.

Về kiểm tra, đánh giá, tổng kết và hoàn thiện các quy định, trong Kết luận số 91-KL/TW nêu rõ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị, làm rõ kết quả, hạn chế, vướng mắc và những vấn đề mới đặt ra; trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung, hoạt động chưa phù hợp, biểu hiện phô trương, lãng phí, trùng lặp, dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

Sau mỗi sự kiện lớn, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất, lấy hiệu quả chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, sức lan tỏa xã hội, sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo. Kịp thời nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, không để lặp lại nội dung, hình thức không phù hợp.

Về tổ chức thực hiện, Kết luận số 91-KL/TW nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban; Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Trong Kết luận số 91-KL/TW, Ban Bí thư giao nhiệm vụ Đảng ủy Chính phủ; các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn tổ chức kỷ niệm giai đoạn 2026-2030, xác định rõ nội dung, quy mô, cấp tổ chức và các hoạt động trọng tâm; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng các sản phẩm báo chí có chiều sâu, sức hấp dẫn và lan tỏa, bảo đảm chính xác, thống nhất, phù hợp với từng đối tượng.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Toàn văn Kết luận số 91-KL/TW và Danh mục các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.