Hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Chiều 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 và gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận cho doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Tại hội nghị, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh, mở rộng thị trường và xây dựng doanh nghiệp từ các ý tưởng khởi nghiệp.

Các đại biểu cũng trao đổi về chính sách hỗ trợ của thành phố Quảng Ninh đối với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn; đồng thời thảo luận giải pháp xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và tăng cường kết nối thị trường.



Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp tiêu biểu.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp đã trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến thủ tục công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chính sách hỗ trợ và cơ hội phát triển từ đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 6 doanh nghiệp; chúc mừng các cá nhân, doanh nhân của thành phố đạt giải, được vinh danh tại các cuộc thi, chương trình về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và thuộc tốp 100 doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu toàn quốc.



Trước đó, tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026, Quảng Ninh đạt 55,24 điểm, xếp thứ 4 trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, thành phố dẫn đầu cả nước về trụ cột Cơ sở hạ tầng, xếp thứ 2 về trụ cột Thể chế và có 5/52 chỉ số thành phần đứng đầu cả nước, trong đó có hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân và dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp.

Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, lắng nghe nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó hướng dẫn, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng mở, liên kết, thực chất và hiệu quả, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương.

