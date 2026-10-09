Quảng Ninh và Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW

Sáng 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các sở, ngành liên quan của Quảng Ninh làm việc với Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng, trao đổi kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Buổi làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các sở, ngành liên quan của thành phố Quảng Ninh với Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Quảng Ninh chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng, dữ liệu số; đào tạo, thu hút nhân lực; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở đề xuất của Đà Nẵng, hai bên tập trung trao đổi, thảo luận về 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, nhóm thứ nhất tập trung vào cơ chế, chính sách đặc thù, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ số; nhóm thứ hai về phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và kinh nghiệm triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC); nhóm thứ ba về cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Quảng Ninh cũng giới thiệu với Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng một số mô hình đang triển khai trên địa bàn, như Hệ thống thông tin tổng hợp giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy và mô hình Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.



Các đại biểu trong Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tìm hiểu thực tế về mô hình Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Buổi làm việc là dịp để hai địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, cách làm phù hợp với thực tiễn; đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, hai bên cùng nhận diện những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.