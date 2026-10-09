Giám sát về chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa

Sáng 9/10, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, hiện Sở Y tế đang triển khai 14 chỉ tiêu, mục tiêu chuyển đổi số; trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành theo kế hoạch, 10 chỉ tiêu đang thực hiện. Kinh phí năm 2026 được bố trí trên 40,6 tỷ đồng, đến ngày 30/9 đã giải ngân gần 8 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 14 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm, đã hoàn thành 11 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ đang thực hiện. Kinh phí năm 2026 trên 5,1 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 30/9 đạt hơn 2 tỷ đồng.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 5 chỉ tiêu, mục tiêu chuyển đổi số được triển khai, trong đó 1 chỉ tiêu hoàn thành, 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Kinh phí được phê duyệt năm 2026 trên 7,3 tỷ đồng, đến ngày 30/9 mới giải ngân 49 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đề nghị các sở làm rõ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu; giải pháp hoàn thành nhiệm vụ và đẩy nhanh giải ngân; những khó khăn, vướng mắc và phương án tháo gỡ. Đoàn cũng yêu cầu làm rõ công tác phối hợp, hướng dẫn chuyên môn với UBND cấp xã và cung cấp tài liệu minh chứng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố ghi nhận nỗ lực của các sở trong triển khai Nghị quyết 57. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn Giám sát, khẩn trương hoàn thiện báo cáo; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bố trí và sử dụng nguồn lực phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết 57 cần gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực; đồng thời lấy hiệu quả phục vụ người dân làm một trong những thước đo quan trọng của chuyển đổi số.