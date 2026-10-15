Tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Sáng 15/10, tại thành phố Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với thành phố Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Dự hội thảo có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị thông minh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn thông qua hội thảo lần này, thành phố sẽ trao đổi, tiếp nhận những kinh nghiệm, mô hình liên kết hiệu quả; giải pháp đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ từ nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động nguồn lực xã hội cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia cùng đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển nhanh, bền vững của Quảng Ninh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, điểm nghẽn của mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp; đề xuất các mô hình, giải pháp có khả năng triển khai về cơ chế doanh nghiệp đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hình thành nhóm chuyên gia liên ngành, phát triển tổ chức trung gian chuyển giao công nghệ và cơ chế thí điểm đối với sản phẩm, công nghệ mới; những công trình, dự án, mô hình có tiềm năng của các cơ quan, đơn vị có thể nhân rộng, kết nối, chia sẻ với doanh nghiệp, địa phương ứng dụng...

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Việc thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp là yêu cầu chung, cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước. Những năm qua, toàn quốc đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, giải pháp hiệu quả trong việc liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp được phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Vì vậy, thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có sự quan tâm đến mối liên kết 3 nhà để ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, bền vững hơn nữa.

Quang cảnh hội thảo.

Từ Hội thảo này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn những đề xuất, mô hình liên kết khả thi, cách làm hiệu quả sẽ được triển khai, nhân rộng, lan toả tại các địa phương, góp phần tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và mạng lưới chuyên gia.