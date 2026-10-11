Phường Tuần Châu gặp mặt, kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 11/10, phường Tuần Châu tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn với chủ đề “Quy tụ để kết nối – Chia sẻ để đồng hành – Phát triển để vươn xa”.

Lãnh đạo phường Tuần Châu trao tặng khen thưởng cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Hiện nay, phường Tuần Châu có trên 250 doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, phường có 51 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 78,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường và 65,4% chỉ tiêu được giao. Trong quý IV/2026, phường phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập mới 78 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có trên 670 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ 800 triệu đồng/năm. Từ đầu năm đến nay, phường đã vận động, hỗ trợ trên 10 hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, số thuế nộp của các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn phường đạt 128,373 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 170,067 tỷ đồng, bằng 212,35% kế hoạch.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, phường Tuần Châu tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề “Vượt thách thức – Thúc đẩy chuyển đổi số – Liên kết phát triển”. Tại diễn đàn, lãnh đạo phường và đại diện các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường liên kết, mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, phường Tuần Châu tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.